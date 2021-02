Šumperští začnou třídit také zbytky nedojedených jídel a prošlé potraviny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | jbloom / Flickr Šumperk kvůli nové složce třídění navázal spolupráci s bioplynovou stanicí v sousedním Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady a vytváří z nich obnovitelné energie.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé Šumperka začnou třídit odpad také ze svých kuchyní. Město se pořízením nádob na gastro odpad snaží snížit objem směsného odpadu, důvodem je i nový zákon o odpadech. Podle posledních analýz totiž zabírají zhruba 30 procent popelnic na směsný odpad zbytky z kuchyně, sdělil ČTK místostarosta Jakub Jirgl. Nádoby na gastro odpad začne město rozmisťovat již během letošního roku.

Dosud obyvatelé Šumperku třídí papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nádoby na kuchyňský odpad budou další položkou. "Jde o pilotní projekt, do kterého se již nyní mohou naši občané hlásit. Naším cílem je vytřídit z černých popelnic vše, co by mohlo být dále využitelné," uvedl místostarosta.

Do nádob určených pro gastro odpad budou moci lidé dávat veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo či ořezy ovoce a zeleniny. Prošlé i neotevřené potraviny budou moci vhazovat do sběrných nádob v původních obalech, zbytky jídla a další kuchyňský opad mohou vkládat třeba do běžných pytlů na odpad. "Pro správné nastavení celého projektu je pro nás důležité zjistit ochotu obyvatel Šumperka třídit gastro odpad. Do projektu se mohou zapojit celé bytové domy prostřednictvím svého zástupce i jednotlivé domácnosti," doplnil Jirgl.

Šumperk kvůli nové složce třídění navázal spolupráci s bioplynovou stanicí v sousedním Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady a vytváří z nich obnovitelné energie. Podle zástupce rapotínské společnosti Ondřeje Černého lze ze všech těchto odpadů v bioplynové stanici vytvořit elektrickou energii, kterou dodávají již čtvrtým rokem do rozvodné sítě, vyrábějí také tepelnou energií a bioplyn srovnatelný se zemním plynem. "Běžný občan by si tak doslova mohl sáhnout na energii, která bude vyrobená z jeho vlastního vyseparovaného odpadu," uvedl Černý.

Podle vedení radnice by tyto kroky měly vést ke snížení objemu komunálních odpadů minimálně o 30 procent a zároveň i ke zpomalení růstu cen za likvidaci komunálního odpadu. Obyvatelé Šumperka nyní za svoz odpadu platí 744 korun za rok. I když lidé za uplynulý rok vytřídili 37 procent odpadu, množství směsného stále roste. Loni jej bylo o 1121 tun více než v roce 2019. Loni vyprodukoval každý Šumperan 228 kilogramů odpadu, který byl uložen na skládku, uvedla mluvčí radnice Soňa Singerová. Město chce výraznému zvyšování poplatku předejít právě snahou o snížení množství tohoto odpadu, už letos na 200 kilogramů na obyvatele, dodala.

reklama