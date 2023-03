Svaz: Zákaz aut na fosilní paliva je problém hlavně pro dodavatele automobilek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Praktický zákaz prodeje aut na benzin a naftu od roku 2035, který definitivně schválily členské státy EU, může způsobit komplikace zejména subdodavatelům automobilek a firmám dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu. Naopak automobilky by se měly přizpůsobit jednodušeji, protože se na změny už připravují delší dobu. Vyplývá to z komentářů Svazu průmyslu a dopravy ČR a ekonomického analytika.

Členské země EU definitivně schválily normu, která od roku 2035 prakticky znemožňuje prodej nových benzínových a naftových aut. Dohoda zajišťuje možnost dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy.

Svaz průmyslu a dopravy ČR kvituje, že se podmínky vyjasnily a automobilky se tak mohou začít připravovat na nová pravidla. "Některé automobilky se na transformaci dlouhodobě připravují a jejich strategické směřování reflektuje tento směr," řekl ředitel Sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek. Problémy však podle něj mohou mít spíše subdodavatelé.

Pro transformaci automobilového průmyslu je podle svazu nutná dostatečná a široce dostupná dobíjecí a plnicí infrastruktura. "Je proto třeba, aby nyní vláda začala podporovat čistou mobilitu daleko více, a to i u podnikatelů, což se bohužel zatím neděje," podotkl Čížek.

Zároveň zdůraznil, že pro tuzemský automobilový průmysl je v současné době naléhavější problematika emisních norem EURO 7, jejíž první návrh je pro svaz nepřijatelný. "Nová emisní norma EURO 7 je neakceptovatelná, protože by vytáhla z kapes automobilek desítky miliard euro, které by jim chyběly na přechod k čisté mobilitě, a zároveň některé podmínky nelze ani splnit," řekl Čížek.

Pro tuzemský automobilový průmysl podle analytika XTB Štěpána Hájka začalo odpočítávání deseti let, ve kterých se bude muset transformovat a přizpůsobit novým regulacím. "Pokud se mu to rychle nepodaří, zahraniční automobilky, pro které zde vyrábíme řadu součástek, najdou dodavatele jinde, kde jsou technologicky více připraveni," podotkl. Samotné automobilky by podle něj neměly mít s transformací takové problémy, protože tlak na rozvoj flotily o elektromobily roste už několik let. Technologicky však budou muset držet krok s pokrokovějšími společnostmi, jako je například Tesla, řekl.

Povolení syntetických paliv Hájek vnímá jako velkou neznámou. "Jsou jakousi výhybkou pro zachování spalovacích motorů, ovšem jejich účinnost se zatím ukázala jako velmi slabá. Zdá se, že jde o zbytečnou technologii navrženou k udržení fosilního byznysu," míní Hájek. Větší tlak by se podle něj měl vyvíjet na výstavbu široké a kvalitní infrastruktury pro nabíječky pro elektrovozy. Nová pravidla EU zároveň podle analytika neohrozí další fungování ropných společností. Ty podle něj jen mírně transformují svůj byznys, navíc budou po Evropě dál jezdit miliony starších automobilů na spalovací motory. Energetické firmy i automobilky se navíc budou moci zaměřovat na jiné regiony, v nichž je podobný zákaz nereálný.

