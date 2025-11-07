Svazy: Úpravy cílů EU jsou jen dílčí ústupky, problémy pro průmysl moc neřeší
Hospodářská komora sice uvítala vyjednané dílčí ústupky, spokojená ale není. "ETS 2 potřebuje důslednou revizi, nikoli jen oddálení problému o jeden rok," uvedla ředitelka úseku legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková. Snížení klimatického cíle na 85 procent a možnost redukce emisí prostřednictvím mezinárodních kreditů podle ní znamená reálné zmírnění ambice o dva procentní body. "Nejasné ovšem je, co když kredity nenaplní celých pět procent, pak poroste tlak na domácí opatření," řekla Janáková.
Komora naopak ocenila příslib vyššího bezplatného přidělení povolenek pro český průmysl i po roce 2028. "Zatím je to ale jen příslib, konkrétní přínos ukáže až samotná úprava bezplatné alokace," podotkla Janáková. Pozitivně ohodnotila také důraz na geografickou rovnováhu investic z Inovačního fondu, bariérou ale podle ní zůstávají podmínky pro čerpání podpory, které jsou v jednotlivých členských státech odlišné.
Svazu průmyslu se nelíbí zejména plán na snižování emisí, který hodnotí jako nerealistický a ohrožující český průmysl. "Evropský průmysl je ve velmi špatné kondici, protože jej trápí dlouhodobě vysoké ceny energie ve srovnání se zbytkem světa a klesající konkurenceschopnost i kvůli nadměrné regulaci. Obáváme se, že dopady na ČR budou disproporční kvůli vysokému podílu průmyslu na českém HDP, byť jde o unijní cíl a není stanoven příspěvek ČR," uvedl generální ředitel svazu Daniel Urban. Hlavní podíl na snižování podle něj ponese průmysl a energetika.
Svaz naopak uvítal dohodu o odkladu ETS 2. "Konkrétně u zavedení ETS 2 se očekávají dopady na inflaci až okolo jednoho procentního bodu, jejich odložení tedy prospěje udržení stabilní cenové hladiny," řekl Urban.
Úpravy klimatického cíle nebudou mít podle Teplárenského sdružení významný dopad na současné dekarbonizační aktivity v teplárenství. Snížení by ale podle tepláren bylo pomocí pro těžký průmysl. Snahu o odklad systému ETS 2 sdružení chápe. "Nicméně musíme upozornit, že se tím prodlužuje zcela nelogické zvýhodnění domácností, které si samy vyrábí teplo z fosilních paliv, proti domácnostem připojeným na teplárny, které budou během příštích pěti let investovat do dekarbonizace přes 200 miliard Kč," uvedlo sdružení.
reklama