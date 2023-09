Svět prohrává boj s časem při plnění klimatických cílů, říká předseda COP28

Miroslav Vinkler 6.9.2023 06:00

Pamatuji doznívající dekolonizaci Afriky a desítky programů zastřešených OSN i programy mezi tehdy soutěžícími tábory kapitalismu (USA) a socialismu (SSSR) , o to , kdo Afriku získá do své sféry vlivu.

Tekly tam velké finanční řeky , včetně přímé materiálové pomoci.



Vše marné , skončilo to v kapsách diktátorů a vládnoucích klanů, nikoho nebavilo chodit pracovat , všichni čekali na létající pečené holuby z USA a Evropy.

Pak skončily i dvě poslední země Rhodésie a JAR , které do té doby prosperovaly díky "pořádku na poracovišti".



V čem Afrika vyniká je nejstrměji rostoucí populace na světě , počtu vojenských převratů v zemi a exodu obyvatelstva na jiné kontinenty. Pochopitelně , že v důsledku klimatických změn.





