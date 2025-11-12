https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/svetova-poptavka-po-rope-a-plynu-muze-rust-az-do-roku-2050-uvedla-agentura-iea
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Světová poptávka po ropě a plynu může růst až do roku 2050, uvedla agentura IEA

12.11.2025 12:03 | PAŘÍŽ (ČTK)
Celosvětová poptávka po ropě a plynu může růst ještě dalších 25 let. Pokud se nic nezmění, světu se nemusí podařit dosáhnout klimatických cílů. Ve svém výhledu světové energetiky to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Výrazně se tak odchýlila od předchozích prognóz, kdy počítala s rychlým přechodem na čistší paliva.
 
Všechny modely IEA až do letošního roku předpokládaly, že spotřeba fosilních paliv dosáhne vrcholu v tomto desetiletí. Tento předpoklad ale ostře napadal ropný a plynárenský průmysl a také Bílý dům.

Ve své nejnovější zprávě nyní IEA uvedla, že pokud svět bude pokračovat současným tempem, poptávka po ropě a plynu bude i nadále růst a nedojde k žádnému významnému poklesu emisí oxidu uhličitého.

Zpráva představila scénář, který zohledňuje změny postojů jednotlivých zemí ke klimatickým cílům. Věnuje pozornost i rostoucí poptávce po bezpečné a cenově dostupné energii a zpomalení růstu prodeje elektromobilů.

Agentura předpověděla, že při zachování současné politiky dosáhne poptávka po ropě do poloviny století 113 milionů barelů denně. To představuje nárůst o 13 procent proti spotřebě v roce 2024.

Globální trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) se podle IEA zvýší z přibližně 560 miliard metrů krychlových v roce 2024 na 880 miliard metrů krychlových v roce 2035 a na 1020 miliard metrů krychlových v roce 2050. Stane se tak v důsledku sílící poptávky v odvětví energetiky poháněné růstem datových center a umělé inteligence (AI).

Zpráva obsahuje i scénář nulových emisí, který popisuje cestu ke snížení globálních emisí z energetiky na nulovou úroveň do roku 2050. Na pařížských klimatických jednáních v roce 2015 se více než 190 zemí zavázalo, že se pokusí zabránit oteplení světa o více než 1,5 stupně Celsia. IEA však ukazuje, že v téměř všech scénářích oteplení přesáhne 1,5 °C a k poklesu dojde pouze v případě scénáře nulových emisí. Ten by nastal, pokud bude nasazena technologie k odstranění oxidu uhličitého z atmosféry.

