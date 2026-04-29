SVOL: Nařízení EU o obnově přírody přinese vlastníkům lesů ztráty až 14 miliard korun
Některými státy kritizovaná norma o obnově přírody je považována za nejdůležitější unijní pravidla pro ochranu přírodních druhů. Má zajistit obnovu poškozené přírody a podpora biologické rozmanitosti. Pro lesníky to podle Svobody znamená omezení těžeb, ponechání takzvaného mrtvého dříví, které se přirozeně rozloží, nebo nezasahování v době hnízdění ptáků. Vlastníci lesů podle něj takové dopady na hospodaření neunesou a zejména v oblastech po kůrovcové kalamitě to bude velký problém.
"Čekáme, že se k tomu někdo postaví a buď se nároky zmírní, což nevíme, jestli technicky lze, anebo někdo připraví kompenzaci," uvedl Svoboda.
Z evropského nařízení vychází nový Národní plán na obnovu přírody, jehož první pracovní návrh nedávno představilo ministerstvo životního prostředí. Plán by podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) měl počítat například s obnovou ekosystémů jako mokřady, toky, zemědělská krajina, lesy i městská zeleň. Cílem je podle ministerstva posílení biodiverzity, lepší zadržování vody v krajině, zvýšení odolnosti vůči klimatické změně a zajištění dlouhodobého fungování ekosystémových služeb.
Mlynář uvedl, že zástupci ministerstva zemědělství i SVOL jsou v pracovních týmech, které se návrhem zabývají. "Pakliže bude nové opatření a bude mít nějaký ekonomický dopad na nestátní vlastníky, tak k tomu vždycky musí přijít přímá kompenzace. Ať už z programu životního prostředí nebo odjinud," míní Mlynář. Po skončení veřejného připomínkového řízení by zástupci ministerstva zemědělství a životního prostředí měli návrh uvést do konečné podoby a předložit vládě. "Ale opravdu chceme za každým opatřením vidět ekonomický dopad, který musí být proplacen," dodal Mlynář.
