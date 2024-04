Švýcarské seniorky uspěly u Evropského soudu pro lidská práva se stížností, že jejich vláda dělá málo proti změně klimatu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ifeelstock / ifeelstock / Depositphotos Švýcarské seniorky protestující v březnu loňského roku před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti své vládě, která podle nich dostatečně rychle nereaguje na změnu klimatu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dnes dal za pravdu skupině starších švýcarských žen, které žalovaly švýcarskou vládu kvůli nedostatečnému úsilí v boji proti globálnímu oteplování. Je to poprvé, co štrasburský soud odsoudil nějaký stát kvůli nedostatečnému boji proti klimatické změně, uvedla agentura AFP. Další dvě podobné stížnosti soud zamítl, včetně té proti více než 30 zemím včetně Česka kvůli neplnění klimatických závazků. Skupina Švýcarek sdružujících se jako KlimaSeniorinnen si stěžovala, že jejich vláda vyvíjí "žalostně nedostatečné" úsilí v boji proti globálnímu oteplování, což je údajně během vln veder ohrožuje na životě. Žalující chtějí přinutit vládu v Bernu, aby oproti plánům mnohem rychleji snižovala emise oxidu uhličitého. Agentura DPA napsala, že dnešní rozsudek by mohl vytvořit precedens pro další klimatické žaloby nejen u štrasburského soudu, ale také před národními soudy. Podle DPA je rozsudek jako takový sice závazný jen pro Švýcarsko, ale je důležitým signálem. Evropský soud pro lidská práva projednává možná porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. "Soud shledal, že v procesu zavádění domácího regulačního rámce švýcarskými úřady byly velké nedostatky. Mezi nimi byla neschopnost kvantifikovat limity národních emisí skleníkových plynů prostřednictvím uhlíkového rozpočtu nebo jinak," řekla předsedkyně soudu Síofra O'Learyová. "Dotyčný stát předtím nedodržel své minulé cíle ohledně snižování emisí skleníkových plynů, když nedokázal konat ve správnou dobu a vhodným a odpovídajícím způsobem," dodala soudkyně. Švýcarské ministerstvo spravedlnosti dnes uvedlo, že rozhodnutí štrasburského soudu vzalo na vědomí a ve spolupráci s dotyčnými úřady rozsáhlý rozsudek prostuduje a zjistí, jaká opatření musí Švýcarsko v budoucnu přijmout. Švýcarská prezidentka Viola Amherdová dnes řekla, že verdikt nemůže podrobně komentovat, dokud si ho nepřečte. Pro Švýcarsko však podle ní jsou udržitelnost, biodiverzita a bezemisní ekonomika velmi důležité. Země na nich bude nadále pracovat a rozsudek to nezmění, ujistila Amherdová. "Stále tomu nemůžeme uvěřit. Pořád se ptáme našich právníků: 'Je to pravda?'. A oni nám říkají, že to je maximum toho, čeho jsme mohly dosáhnout. Největší možné vítězství," cituje agentura Reuters Rosemarii Wydlerovou-Waltiovou, jednu z lídryň žalujícího spolku s více než 2500 členy a s věkovým průměrem 73 let. Soud dnes naopak zamítl jako nepřípustnou žalobu šesti portugalských studentů proti 32 evropským státům, které podle nich neplní své klimatické závazky. Podle žalujících země selhávají ve snaze odvrátit katastrofální klimatickou změnu, která ohrožuje jejich právo na život a zdravé životní prostředí. Žalovanými zeměmi bylo všech 27 členských zemí EU, tedy i Česko, a rovněž Británie, Švýcarsko, Norsko, Rusko a Turecko. Podle DPA šlo o první žalobu týkající se klimatické změny u štrasburského soudu a zároveň první proti tolika státům najednou. Mladí Portugalci se na soud obrátili v roce 2020. Prvotní motivací pro podání stížnosti pro ně byly mohutné požáry v roce 2017, kdy v Portugalsku v regionu Leiria shořelo přes 200 kilometrů čtverečních lesa a zemřela více než stovka lidí. Podle žalujících země nepřijaly odpovídající opatření, aby zabránily nárůstu průměrné globální teploty o 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou, jak se zavázaly na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. Soud dnes zamítl také žalobu bývalého starosty severofrancouzské obce Grande-Synthe Damiena Carêmeho na francouzský stát, který podle něj odmítá ambicióznější klimatická opatření, čímž vystavuje jeho město na pobřeží Severního moře hrozbě potopení. Podle agentury DPA do Štrasburku k vyhlášení rozsudků přicestovaly stovky lidí včetně švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové. "Po celém světě stále více lidí žaluje své vlády, aby je pohnali k odpovědnosti za jejich činy. Za žádných okolností nesmíme ustoupit, musíme bojovat ještě více, protože toto je jen začátek," citovala Thunbergovou AFP. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

