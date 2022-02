Sydney opět otevřelo pláže, které byly zavřené po smrtelném útoku žraloka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Úřady v australském městě Sydney opět otevřely pláže, které uzavřely po středečním smrtelném útoku žraloka. Podle agentury Reuters to bylo poprvé za posledních zhruba 60 let, co tato paryba ve vodách u Sydney zabila člověka. Obětí je podle médií pětatřicetiletý britský instruktor potápění Simon Nellist, policie ho zatím neidentifikovala.

Starosta části Randwick City uvedl, v oblasti už nebyli pozorováni žádní žraloci, a povolil tudíž opětovné otevření několika pláží, které úřady uzavřely ve čtvrtek. Týkalo se to také známé Bondi Beach.

Úřady poblíž místa útoku rozmístily zvukové návnady na žraloky, přičemž s pomocí dronů a vrtulníků pátrají, zda se jedinec, který na plavce zaútočil, stále ještě pohybuje v oblasti. Nástrahy nejsou pro zvířata smrtelné, jen zvíře nalákají na konkrétní zvuk, chytí ho na háček a čidlo přivolá hlídku. Ta potom žraloka přepraví dál od pláže.

Útoky žraloků v blízkosti pláží Sydney jsou vzácné díky přítomnosti speciálně navržených "žraločích sítí", které snižují možnost útoku těchto živočichů, podotkla agentura Reuters.

Nellist podle svých přátel zemřel zatímco trénoval na víkendovou plaveckou charitativní akci, kterou její pořadatelé kvůli tragické události mezitím zrušili. Do vod, kde ve středu zemřel, prý chodil plavat pravidelně.

