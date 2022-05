Syslí hlídky na mladoboleslavské Radouči lidem druhý rok vysvětlují,čím je krmit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marian Polák / Marian Polák / Agentura ochrany přírody a krajiny Sysel obecný dříve býval běžným druhem, lidé ho dokonce považovali za škůdce. Dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a je chráněný zákonem, hrozí mu vyhynutí.

Díky takzvaným syslím hlídkám, které letos dohlížejí na Radouči v Mladé Boleslavi na kolonie syslů už od dubna, se daří chránit vzácný druh před nevhodnou potravou. Osm hlídek bude o víkendech až do září návštěvníkům národní přírodní památky vysvětlovat, čím by měli sysly krmit a v jakém množství. Hlídkování je součástí záchranného pilotního projektu, na kterém od loňska spolupracují dobrovolníci z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice s ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. ČTK to za ČSOP Klenice sdělila Milada Vrbová.

Podle loňského sčítání žije na Radouči na území velkém zhruba 31 hektarů kolem 1500 syslů, je to jedno z mála míst s větším výskytem syslů v Česku.

Podle Vrbové se pravidelní návštěvníci Radouče postupně naučili, jak sysly krmit. "Než se pilotní projekt spustil, krmili je hranolky, brambůrky, jogurtem, čokoládou. Syslové si vezmou všechno, v tom jen ten problém. Pak ale bohužel řada z nich uhynula," doplnila. Vzhledem ke změně chování syslů a ztrátě plachosti jsou zdejší sysli daleko více zranitelní. Radouč je podle Vrbové jedním z mála perspektivních míst, ze kterých mohou ochránci sysly přemísťovat do lokalit, kde jich ubývá a hrozí zánik celé populace. Loni jich několik desítek putovalo například na Kolínsko, Berounsko a Břeclavsko.

Syslí hlídky tvoří převážně studenti a bývalí členové mladých ochránců přírody, kteří prošli speciálním školením, pracují po dvou. Loni hlídkovali o víkendech v červenci a srpnu. Přikrmování syslů má podle ochránců přírody další důsledky. "Díky množství potravy, které zde po návštěvnících zůstává, se zvětšilo množství potkanů konzumujících zbylou potravu. Potkani obsazují syslům nory a přinášejí riziko přenosu nemocí," uvedla Vrbová. Součástí projektu jsou také informační tabule a letáky upozorňující návštěvníky na nevhodnost krmení.

Od dubna se na radoučské sysly zaměřil rovněž projekt katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který s pomocí vzorků trusu a dalších metod zkoumá, jaký má přikrmování na zvířata vliv, co dělá s jejich kondicí a schopností adaptovat se případně jinde. Výsledky mají mít vědci nejpozději v roce 2023.

Sysel obecný dříve býval běžným druhem, lidé ho dokonce považovali za škůdce. Dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a je chráněný zákonem, hrozí mu vyhynutí. Syslů začalo ubývat v šedesátých letech minulého století. K životu potřebují nízký trávník, aby mohli včas rozeznat nepřítele. Na Radouči jich žilo v roce 2006 zhruba pět a kolonii hrozilo vyhynutí.

