SZ a e15: Česká a slovenská pobočka odpadové firmy Marius Pedersen je na prodej

1.11.2025 01:51 (ČTK)
Foto | svyatoslavlipik / Depositphotos
Dánská skupina Marius Pedersen, která působí v odpadovém hospodářství, prodává své aktivity na českém a slovenském trhu. Důvodem jsou především změny v odpadové legislativě, napsaly Seznam Zprávy (SZ). Hodnota transakce by podle nich mohla činit více než 20 miliard korun. O prodeji informoval také server e15, podle kterého je Marius Pedersen po skupině AVE Daniela Křetínského a Karla Pražáka dvojkou v oboru na českém a slovenském trhu.
 
Na českém trhu, kam vstoupila počátkem 90. let, skupina Marius Pedersen vlastní podle SZ zhruba 30 společností působících v odpadovém hospodářství. Patří jí třeba třídicí linky, zařízení na výrobu alternativních paliv, kompostárny či skládky nebezpečných odpadů. Skupina se zaměřuje na sběr a svoz komunálního a separovaného odpadu, třídění a odstraňování nebezpečných a průmyslových odpadů, třídění a lisování využitelných odpadů a také údržbu komunikací a zeleně, napsaly SZ.

"Je to pravda. Prodává se Česko i Slovensko. Dánové by ideálně chtěli prodat 100 procent," řekl Seznam Zprávám Igor Mesenský, partner poradenské společnosti KPMG, která má transakci na starosti. Do Vánoc by zájemci měli vypracovat nezávazné nabídky, transakce by pak mohla být uzavřená v druhém čtvrtletí příštího roku, uvedly SZ. Odpadové hospodářství v Česku i ve zbytku Evropy podle serveru prochází změnami, které si do budoucna vyžádají velké investice. Větší důraz má být kladen například na recyklaci, čímž se množství odpadu sníží.

Podle Seznam Zpráv tržby skupiny Marius Pedersen na českém a slovenském trhu činí dohromady asi 400 milionů eur (zhruba 9,7 miliardy korun), přičemž letos skupina vykáže zisk EBITDA před odpisy a zdaněním přibližně 114 milionů eur (asi 2,8 miliardy korun). V Česku a na Slovensku skupina zaměstnává 4300 lidí, uvedl server e15.

Skupina Marius Pedersen čelí podle SZ spolu s dalšími firmami kauze údajného zmanipulování zakázek v Krajské zdravotní. Za zakázky se údajně inkasovaly úplatky. Policie v případu obvinila i tehdejšího obchodního manažera firmy Marius Pedersen Pavla Borůvku.

