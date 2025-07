Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tábor osadí na střechách 12 objektů fotovoltaické elektrárny. Jde o domy, v nichž působí město nebo radnicí zřizované organizace. Nákup a instalace fotovoltaických elektráren bude stát více než 30 milionů korun, řekl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020)."Pokryjeme tím spotřebu elektrické energie v daných objektech a staneme se tak více soběstační," uvedl starosta. Fotovoltaické elektrárny budou například na střechách mateřských a základních škol, G-centra, které poskytuje pečovatelské služby, nebo na azylovém domě. Město proto vypíše na zakázku výběrové řízení. "Chtěli bychom do dvou měsíců znát vítěze. Předpokládáme, že fotovoltaické elektrárny by pak na střechách mohly být instalovány do roku 2027 nebo 2028," uvedl starosta.

Město získalo na projekt dotaci deset milionů korun z modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR, který podporuje záměry právě v oblasti energetické soběstačnosti.

"Na některých vybraných objektech, kde plánujeme fotovoltaické elektrárny, ještě před tím vyměníme střešní krytinu. Stejně bychom to museli v horizontu několika let udělat, tak je výhodnější vyměnit krytinu ještě před instalací panelů, abychom to pak už nemuseli řešit," uvedl starosta.

Návratnost investice do pořízení fotovoltaických panelů by podle něj měla být v horizontu osmi až 11 let. "Ale je to složitější analýza a bude záviset na řadě okolností. Především na tom, zda a jak se bude měnit cena elektřiny," řekl Pavlík.

Tábor už například počítá s fotovoltaickou elektrárnou na střeše druhé ledové plochy, kterou město začalo loni na podzim stavět. Vybudování sportoviště bude stát 160 milionů korun, když město získalo téměř 140 milionů korun ze dvou dotací. Fotovoltaická elektrárna by měla rovněž zajistit energetickou soběstačnost ledové plochy.

reklama