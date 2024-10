Táborská zoo získala mývala, na jehož chov má jako jediná v ČR výjimku

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Huskyherz / Pixabay

Zoologická zahrada v Táboře získala druhého mývala, který podle Evropské unie patří k invazivním druhům a jeho chov je zakázaný. Zoo však získala jako jediná zahrada v republice výjimku a mývala může chovat. ČTK to řekl mluvčí Zoo Tábor Filip Sušanka."Roztomilý a mezi návštěvníky oblíbený mýval severní patří mezi 88 druhů zvířat a rostlin, které se jako invazivní nesmí v EU chovat či pěstovat. Zákaz se netýká jen soukromých chovatelů, ale také zoologických zahrad, ve kterých mohou chovaná zvířata pouze dožít. Naše zoologická zahrada však získala od ministerstva životního prostředí výjimku, díky které do ní jakožto jediné zoo v Česku půjde mývaly umísťovat i v budoucnosti. Jsme rádi, že naši návštěvníci o tato roztomilá zvířata nepřijdou. Jinde než v Táboře je ale už brzy neuvidí," uvedl ředitel zoologické zahrady Evžen Korec.

Sušanka uvedl, že mýval může být v České republice ještě v některých chovných stanicích, které na něj také mají výjimku. Nařízení Evropské unie o omezení chovu medvídkovité šelmy platí několik měsíců. Mýval představuje v ČR nebezpečí hlavně pro ptáky hnízdící na zemi i na stromech, kterým vybírá hnízda v budkách a v dutinách stromů. Navíc nemá v republice přirozeného predátora.

"Směrnice EU o invazivních druzích je nesmyslná a nedomyšlená, na což jsem upozorňoval ještě před tím, než vstoupila v platnost. Zásadním problémem je to, že invazivní druhy určuje plošně, aniž by brala v potaz lokální specifika. Typickým příkladem je ibis posvátný, jehož chov je zakázán i v severoevropských zemích, kde by přitom ve volné přírodě nepřežil," uvedl Korec.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech, táborská, vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací. V táborské zoo žije přes 535 zvířat více než 81 živočišných druhů. Zoo se specializuje na chov ohrožených druhů. Dlouhodobě se věnuje projektu návratu zubra evropského do přírody a výzkumu dlouhověkosti psů a zubrů.

