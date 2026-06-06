Technické služby v Liberci si pořídily první elektromobily, koupily jich sedm
6.6.2026 17:54 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ivan Radic / Flickr
Na nákup sedmi vozů získala liberecká městská firma dotaci 1,93 milionu korun z Národního plánu obnovy. "Vozidla budou sloužit širokému okruhu pracovníků: správcům komunikací, kteří sledují a vyhodnocují stav místních komunikací a chodníků, mistrům na úseku údržby komunikací, správcům zeleně, pracovníkům střediska veřejné zeleně mimo jiné pro převoz robotických sekaček, a také technikům a revizním technikům veřejného osvětlení a světelné signalizace," dodal Ullmann.
Příspěvková organizace města zajišťuje v Liberci správu a údržbu místních cest a chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a světelné signalizace. Od města letos dostanou technické služby přes 300 milionů korun.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk