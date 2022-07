Temelín chce příští rok dodat do přenosové soustavy až o 4000 MWh víc než letos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jaderná elektrárna Temelín chce příští rok dodat do přenosové soustavy až o 4000 megawatthodin elektřiny víc než letos. Odpovídá to zhruba roční spotřebě 1150 domácností. Temelín toho chce dosáhnout tak, že upraví provoz čerpadel, která dopravují vodu do chladicích věží. Umožnila to matematická metoda zpracování velkých dat (takzvaná big data), díky které ČEZ využil provozní a meteorologická data za posledních pět let.

Energetici porovnávali teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu chladicí vody a vlastní spotřebu cirkulačních čerpadel, která vhání vodu do chladicích věží. "Je to podobné jako jízda autem, kdy způsob jízdy ovlivňuje spotřebu. Díky řízení provozu chladicích věží můžeme snížit spotřebu cirkulačních čerpadel. A ušetřenou elektřinu můžeme dodat do přenosové sítě," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V novém systému už fungují čerpadla na prvním bloku. Na konci letošního roku srovnají energetici získané výsledky s druhým blokem, na kterém letos zatím nechávají provoz čerpadel v původním režimu.

Energetici dosud regulovali výkon čerpadel na základě analýz a provozních zkušeností. Matematické zpracování velkých datových souborů umožnilo podle mluvčího najít ideální vztah mezi výkonem chladicích věží a vlastní spotřebou elektřiny. Pracovníci elektrárny teď nově na začátku ranní a noční směny upravují nastavení čerpadel. "Operátoři na začátku své směny kontrolují předpověď počasí na následujících dvanáct hodin. Podle avizované teploty a vlhkosti nastavují režim natočení lopatek, a tím i spotřebu čerpadel. Největší vliv na zvýšení výroby elektrárny má tato změna přístupu v jarním a podzimním období," sdělil ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 8,9 TWh.

