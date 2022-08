Temelín letos již vyrobil 10 terawatthodin elektřiny, i když bylo teplé léto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila letos od začátku roku i přesto, že bylo relativně teplé léto, již deset terawatthodin (TWh) elektřiny. Meziročně se jí to povedlo o 18 dní dřív. Pomohly tomu investice posledních let. Letos vyrobená elektřina by českým domácnostem vystačila na sedm měsíců, informoval vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř.

Hodinový výkon prvního výrobního bloku v Temelíně se nyní pohybuje kolem 1080 megawatthodin (MWh). Je to o 100 MWh víc než v prvních letech poté, co ČEZ temelínskou elektrárnu spustil. Energetici zároveň zvýšili spolehlivost provozu a stabilizovali délku odstávek. "Je to výsledek důrazu na bezpečnost provozu, údržbu a rozumně řízené investice. Projevuje se efekt modernizací z minulých let. A nijak nám nevadí ani teplejší počasí," uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek. Když je teplo, výroba bývá obecně nižší.

Do obou svých jaderných elektráren investuje ČEZ dlouhodobě v průměru přes miliardu korun ročně. Takzvaný nominální výkon českých jaderných elektráren díky tomu vzrostl o přibližně 500 megawattů. "Dá se to přirovnat k tomu, jako bychom postavili menší jaderný blok nebo celou uhelnou elektrárnu. Bez zvýšení emisí nebo záboru půdy," dodal Zronek.

Letos chtěl ČEZ v Temelíně investovat 3,5 miliardy korun. Jednou z největších investic je výměna řídicích systémů. Peníze dá ČEZ i do věcí spjatých s životním prostředím, chce také zefektivnit výrobu. Investiční akce se dělají hlavně při dvouměsíčních odstávkách. První blok byl odpojený od půli dubna do 9. června, odstávka druhého bloku začala 22. července. Poslední letošní výměnu paliva v tuzemských jaderných elektrárnách plánuje ČEZ na říjen v prvním dukovanském bloku.

Aktuální temelínská výroba by ve srovnání s loňskem pokryla přibližně sedmiměsíční spotřebu všech českých domácností. ČR loni spotřebovala podle dat Energetického regulačního úřadu 73,7 TWh.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 TWh elektřiny.

reklama