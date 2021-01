Temelín začal zdarma plošně testovat zaměstnance i dodavatele

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | centralniak / Flickr "Testování spouštíme s ohledem na blížící se odstávku. Dosud bylo naším úkolem ochránit zaměstnance a zajistit bezpečný provoz. Odstávka spojená s velkým množstvím práce znamená nezbytný zvýšený pohyb, koncentraci lidí a my musíme více hlídat hranice naší ochranné bubliny," řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml. Temelín má zhruba 1300 zaměstnanců.

Jaderná elektrárna Temelín začala zdarma plošně testovat vybrané pracovníky i dodavatele na covid-19. ČEZ tak rozšířil testování, a to kvůli odstávce, jež by měla začít koncem března. První velkou skupinou byli podnikoví hasiči, na testy šli dnes ráno. Další pracovníci půjdou v únoru. V elektrárně Dukovany se pravidelně testuje od listopadu loňského roku, zatím tam zdravotníci udělali 800 testů. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Dosud dělal v Temelíně antigenní testy podnikový lékař. Teď elektrárna připraví podmínky pro plošné preventivní testování. Výsledky se budou zadávat do celostátního systému ISIN. Týdně zdravotníci otestují až 500 lidí. Testy se budou u vybraných skupin opakovat. Dnes se v Temelíně otestovaly čtyři desítky hasičů, všichni s negativním výsledkem.

Testováním ve vlastní režii chce také elektrárna odlehčit praktickým lékařům a testovacím centrům, zároveň minimalizuje kontakt zaměstnanců s ostatními lidmi, uvedl člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Energetická skupina E.ON ČR zvláštní testování na covid nechystá. Od jara zavedla různá opatření, jako jsou interní karanténa pro zaměstnance, který se setkal s nakaženým, nebo pravidelná dezinfekce společných prostor. "Jedním z klíčových opatření je home office pro všechny zaměstnance, kteří z domova pracovat mohou - režim práce z domova využívá zhruba 75 procent zaměstnanců," sdělil dnes ČTK mluvčí E.ON Roman Šperňák.

V Temelíně i Dukovanech zavedli už loni na jaře koronavirová opatření, která postupně posilovali. Víc se pracuje z domova, měří se teplota lidem u vstupu do areálů, v jídelnách je snížená kapacita.

Zaměstnance testují i jiné firmy v kraji. Patří k nim Slatinné lázně Třeboň nebo táborský výrobce zapalovacích svíček Brisk. Budějovický Bosch ze skupiny největšího výrobce komponentů do aut, jež zaměstnává 3800 lidí, plošně netestuje. Už od léta ale zavedl firemní PCR testování. "Provádí se v případech, kdy je to odůvodnitelné zájmy firmy. Bosch vyvinul vlastní rychlý test na covid-19," řekl dnes ČTK mluvčí Bosch Group Pavel Roman.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 0,9 TWh.

