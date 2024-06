Teplárna v Uherském Hradišti ukončila spalování uhlí, teplo vyrobí z plynu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Teplárna v Uherském Hradišti-Mařaticích ukončila spalování uhlí. V příští topné sezoně využije k výrobě tepla tři plynové kotle a jednu kogenerační jednotku, která vyrábí i elektřinu. Další modernizace teplárny počítala také se spalováním komunálního odpadu. Teď však není vyloučeno, že namísto něj poslouží k výrobě tepla tepelná čerpadla. Novinářům to řekli představitelé firmy CTZ, provozovatele teplárny, a společnosti ENETIQA a města Uherského Hradiště, kteří CTZ vlastní.S koncem topné sezony odstavila teplárna uhelné kotle. "Dnešním dnem jsme zahájili odvoz zbytkového uhlí, které jsme již nezvládli kvůli teplé zimě spálit. A nyní budujeme celou plynovou technologii do bývalé uhelné kotelny," řekl jednatel společnosti CTZ Kamil Ondra. Zhruba 900 tun takzvaného hruboprachu z hnědého uhlí odvezou do podzimu kamiony do průmyslové zóny Jasenice ve Vsetíně, kde je využije výtopna firmy Zásobování teplem Vsetín, která patří do skupiny ENETIQA.

Ukončení spalování uhlí považuje uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS) za dobrou zprávu pro obyvatele města a životní prostředí. "Stávající výroba tepla z hnědouhelného hruboprachu skutečně okolí zatěžovala prachem. Zejména v době větrného počasí se prach šířil do blízkého či širšího okolí. To je definitivně u konce," řekl starosta.

Zatímco při využití uhlí vypustila teplárna do ovzduší podle Ondry asi 23.500 tun oxidu uhličitého ročně, při přechodu na plyn to bude přibližně polovina. Připustil však, že změna znamená zdražení tepla pro odběratele. Zemní plyn je totiž na trhu dražší než uhlí. Nárůst ceny tepla plánuje CTZ zákazníkům oznámit koncem letošního roku.

Nyní je navíc pozastaven projekt na výstavbu zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), které je součástí další chystané modernizace teplárny. Zvažovanou variantou namísto něj je doplnění plynových technologií průmyslovými tepelnými čerpadly. Město s tím souhlasí. Mezi kritéria, na základě nichž se rozhodne o způsobu další přestavby teplárny, patří podle Ondry dopady na ceny tepla nebo vliv na životní prostředí. "Očekáváme, že toto zvažování bude trvat do konce letošního roku," řekl Ondra. Roční odklad považuje za přijatelný. Modernizace teplárny by měla být hotová v roce 2029, tedy rok před zákazem skládkování komunálního odpadu.

Náklady na současnou plynofikaci teplárny podle jednatele CTZ činí 95 milionů korun, z nich 36 milionů korun pokryje dotace z Modernizačního fondu. Náklady na vybudování ZEVO odhadl na 500 milionů korun, tepelná čerpadla by podle něj mohla přijít na 300 až 350 milionů korun. V obou zvažovaných případech plánuje teplárna čerpat dotaci z Modernizačního fondu, která může pokrýt 35 procent nákladů.

Společnost CTZ dodává teplo téměř do 6000 domácností, zásobuje i několik průmyslových areálů a podniků a desítky provozoven služeb. Okrajově se zabývá také dodávkami elektřiny. Vlastnický podíl 50,96 procenta v ní drží ENETIQA a 49,04 procenta Uherské Hradiště.

