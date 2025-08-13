https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/testy-dna-z-nalezeneho-vlciho-trusu-potvrdily-utek-vlcice-z-vybehu-u-srni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Testy DNA z nalezeného vlčího trusu potvrdily útěk vlčice z výběhu u Srní

13.8.2025 20:14 | SRNÍ (ČTK)
Diskuse: 1
Testy DNA z trusu, nalezeného u Kundrtatic na Klatovsku potvrdily, že patří vlčici původně obývající výběh u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Na svobodě je minimálně od začátku srpna. Zatím není jasné, kudy se dostala ven. Není vyloučeno, že trus patřil vlčici, která se poslední dny opakovaně vyskytuje u oplocení výběhu v Srní, sdělil mluvčí parku Jan Dvořák. Testy vzorků odebraných z těla uhynulé vlčice, nalezené minulý týden u Poledníku, se neshodují s DNA žádného zvířete z výběhu v Srní.
 
U Kundratic, přibližně deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní, pozorovali dva lidé nezávisle na sobě vlka 1. a 3. srpna. Pracovníci parku tam po nahlášení vyjeli a podle standardizovaného postupu prohledali lokalitu. Našli tam čerstvý trus, ze kterého odebrali vzorky pro genetickou analýzu.

"Její výsledky potvrdily, že se jedná o trus vlčice z našeho návštěvnického centra. Na základě tohoto zjištění je jisté, že nejméně jedna vlčice utekla z výběhu. Je možně, i když v současnosti je to v rovině spekulace, že zvíře pozorované nedaleko Kundratic je to stejné, které se teď pohybuje v okolí výběhu," řekl Dvořák.“

V tříhektarovém členitém výběhu byla původně třináctičlenná smečka, podle posledních pozorování tam ale chybí až pět zvířat. V posledních dnech se tam stále několikrát denně vrací vlčice. Rozmístěné fotopasti ji zaznamenaly v úterý večer i dnes ráno. Pracovníci parku přidali k výběhu další past a připravují další možnosti odchytu.

"Na základě opatření krizového štábu bude každý den probíhat počítání vlků ve výběhu. V úterý jich pracovníci napočetli devět, ve středu dopoledne osm. Oslovili jsme zároveň kolegy z České inspekce životního prostředí, kteří vlastní dron s termovizí, o kontrolu výběhu touto metodou," poznamenal Dvořák.

Každý den se podle něj také podrobně sleduje stav oplocení. Podle pracovníků, kteří mají kontrolu výběhu na starosti, nebylo oplocení v posledních týdnech poškozené, kromě podhrabání v jednom místě oplocení zjištěného minulý pátek.

Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu, bude zpřístupněno dříve. Park uvítá od lidí informace o případném pozorování vlků na Šumavě. Je důležité doplnit informaci o přesný čas a místo sledování, případně o chování vlka, například zda byl plachý. Pomůže také fotografie nebo video.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.8.2025 06:00
Vlčice ze Srní přede, vrní, chrní zalezlá do trní, břicho plné zrní, tlapa ji brní.
