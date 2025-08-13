Testy DNA z nalezeného vlčího trusu potvrdily útěk vlčice z výběhu u Srní
"Její výsledky potvrdily, že se jedná o trus vlčice z našeho návštěvnického centra. Na základě tohoto zjištění je jisté, že nejméně jedna vlčice utekla z výběhu. Je možně, i když v současnosti je to v rovině spekulace, že zvíře pozorované nedaleko Kundratic je to stejné, které se teď pohybuje v okolí výběhu," řekl Dvořák.“
V tříhektarovém členitém výběhu byla původně třináctičlenná smečka, podle posledních pozorování tam ale chybí až pět zvířat. V posledních dnech se tam stále několikrát denně vrací vlčice. Rozmístěné fotopasti ji zaznamenaly v úterý večer i dnes ráno. Pracovníci parku přidali k výběhu další past a připravují další možnosti odchytu.
"Na základě opatření krizového štábu bude každý den probíhat počítání vlků ve výběhu. V úterý jich pracovníci napočetli devět, ve středu dopoledne osm. Oslovili jsme zároveň kolegy z České inspekce životního prostředí, kteří vlastní dron s termovizí, o kontrolu výběhu touto metodou," poznamenal Dvořák.
Každý den se podle něj také podrobně sleduje stav oplocení. Podle pracovníků, kteří mají kontrolu výběhu na starosti, nebylo oplocení v posledních týdnech poškozené, kromě podhrabání v jednom místě oplocení zjištěného minulý pátek.
Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu, bude zpřístupněno dříve. Park uvítá od lidí informace o případném pozorování vlků na Šumavě. Je důležité doplnit informaci o přesný čas a místo sledování, případně o chování vlka, například zda byl plachý. Pomůže také fotografie nebo video.
