Těžká technika pomohla v CHKO Český les zachránit vzácné masožravky tučnice

Karel Zvářal 22.10.2023 08:40 Reaguje na smějící se bestie

Mně se hrozně líbilo, jak ten užvaněný bradáč z pražské kavárny chodil s kamerou pár cenťáků nad zemí v kolejích po lakatoši (npš). Jinde to jsou oslavované disturbance, ale jak to není v rámci projektu, je třeba to odsoudit.

