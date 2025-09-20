Tisíce dobrovolníků po světe se zapojí do společného čištění přírody i měst
Cílem celosvětové úklidové kampaně není jen úklid, ale i zvyšování povědomí o tom, jak s odpady správně zacházet a jak předcházet jejich vzniku. Spolek mimo jiné organizuje na jaře akci Ukliďme Česko, která má obdobnou podobu. V březnu bylo zaregistrováno více než 4000 akcí.
Celosvětový úklidový den byl letos přidán do oficiálního kalendáře mezinárodních dnů a týdnů OSN. Jde o občanskou iniciativu, která začala v Estonsku v roce 2008. Od svého vzniku se tato iniciativa rozrostla do největší dobrovolnické akce v dějinách lidstva. Od té doby se podařilo zapojit již přes 91 milionů lidí ze 221 zemí a teritorií, kteří odstranili stovky tisíc tun odpadu z přírody.
Dobrovolnické úklidy v Česku pořádá spolek Ukliďme Česko od roku 2014. Mezi lety 2017 až 2020 se na organizaci akce Ukliďme Česko podílel i Český svaz ochránců přírody. V současnosti oba spolky pořádají samostatné kampaně. Do té doby je od roku 1993 organizoval Český svaz ochránců přírody. Za tuto dobu se do podzimních úklidových akcí zapojilo více než 700.000 dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 000 tun odpadků. V loňském roce se úklidu zúčastnilo přes 22.000 lidí a podařilo se jim nashromáždit 170 tun odpadu.
