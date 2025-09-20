https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tisice-dobrovolniku-po-svete-se-zapoji-do-spolecneho-cisteni-prirody-i-mest
Tisíce dobrovolníků po světe se zapojí do společného čištění přírody i měst

20.9.2025 12:20 | PRAHA (ČTK)
Foto | Surkov Vladimir / Shutterstock.com
Tisíce dobrovolníků po celém světě se dnes zapojí do společného čištění přírody i měst v rámci Celosvětového úklidového dne. V Česku dobrovolnické akce zaměřené na úklid životního prostředí organizuje spolek Ukliďme Česko. Letos je registrováno 5538 úklidových akcí. Zájemci řadu naplánovaných úklidů mohou najít na mapě a zapojit se.
 
Do úklidů se tradičně zapojují i firmy, školy, jednotlivci, sportovní spolky nebo obce. Podle spolku se Česká republika dlouhodobě řadí mezi země s největším počtem zapojených dobrovolníků v přepočtu na počet obyvatel.

Cílem celosvětové úklidové kampaně není jen úklid, ale i zvyšování povědomí o tom, jak s odpady správně zacházet a jak předcházet jejich vzniku. Spolek mimo jiné organizuje na jaře akci Ukliďme Česko, která má obdobnou podobu. V březnu bylo zaregistrováno více než 4000 akcí.

Celosvětový úklidový den byl letos přidán do oficiálního kalendáře mezinárodních dnů a týdnů OSN. Jde o občanskou iniciativu, která začala v Estonsku v roce 2008. Od svého vzniku se tato iniciativa rozrostla do největší dobrovolnické akce v dějinách lidstva. Od té doby se podařilo zapojit již přes 91 milionů lidí ze 221 zemí a teritorií, kteří odstranili stovky tisíc tun odpadu z přírody.

Dobrovolnické úklidy v Česku pořádá spolek Ukliďme Česko od roku 2014. Mezi lety 2017 až 2020 se na organizaci akce Ukliďme Česko podílel i Český svaz ochránců přírody. V současnosti oba spolky pořádají samostatné kampaně. Do té doby je od roku 1993 organizoval Český svaz ochránců přírody. Za tuto dobu se do podzimních úklidových akcí zapojilo více než 700.000 dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 000 tun odpadků. V loňském roce se úklidu zúčastnilo přes 22.000 lidí a podařilo se jim nashromáždit 170 tun odpadu.

