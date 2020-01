Toman: Zásadní obrat v boji s kůrovcem letos nenastane

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zuzana a Josef Havlínovi V letošním roce se nedá očekávat zásadní obrat v kůrovcové kalamitě k lepšímu. / Ilustrační foto

V letošním roce se nedá očekávat zásadní obrat v kůrovcové kalamitě k lepšímu. Novinářům to v rozhovoru řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Stát se bude snažit šíření zpomalit, v některých lokalitách by se šíření za příznivých meteorologických podmínek mohlo zastavit. Loni se do konce října ve státních lesích vytěžilo zhruba 9,6 milionu metrů krychlových kůrovcového dříví, což byl meziroční nárůst o dvě třetiny. V letošním roce ministr očekává těžbu v podobné výši. Současná situace je podle odborníků nejhorší v historii českého lesnictví.

"Limitujícím faktorem je počasí, zejména dostatek a rovnoměrnost srážek a vody v půdě, jejich četnost a souběh extrémních teplot a sucha," uvedl ministr. Stát již loni začal vyplácet více peněz na zásahy v lesích, sumu zdvojnásobil na 1,15 miliardy korun, o dalším navýšení zatím neinformoval. Loni pak začal vyplácet také peníze pro nestátní vlastníky lesů jako kompenzace za sníženou cenu dříví. Dohromady se jim v tomto programu zatím do konce letošního roku přislíbilo 2,5 miliardy korun, zatím se proplatilo 980 milionů korun.

Ministerstvo loni rozšířilo území označená jako mimořádně zasažená kůrovcem, od prosince jsou už v každém kraji. Lesníci na takových místech mohou omezit obranná opatření proti škůdci. Vlastníci lesů tam tak budou moci odložit zalesnění holin až na pět let, uvolnila se v nich také pravidla pro přenos sadebního materiálu. Nejvíc nových lokalit je na Českomoravské vrchovině, v jihozápadních a středních Čechách a také ve Šluknovském výběžku, uvedlo již dříve ministerstvo. Podle Tomana se nyní situace analyzuje a případně se zóny znovu rozšíří.

