Toxický spad z požáru Notre-Dame se našel v medu pařížských včel

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Olivier Mabelly / Flickr.com Vědci mají stále obavy z následků znečištění po požáru Notre-Dame. Předchozí studie zjistily, že nebezpečná koncentrace olova byla po požáru na desítkách míst v Paříži včetně škol, školek, parků a denních stacionářů. Celková dekontaminace okolí katedrály trvala čtyři měsíce.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stovky tun olova, jež v dubnu 2019 shořelo při požáru, který téměř zničil pařížskou katedrálu Notre-Dame, vytvořily nebezpečný prach padající na parky, budovy a hřiště. Nyní vědci zjistili, že část olova si našla cestu na překvapivé místo - do medu pařížských včel, napsal zpravodajský server The New York Times

Podle studie, kterou tento týden zveřejnil odborný tisk, obsahovaly vzorky medu z úlů severozápadně, tedy po větru od požáru katedrály, průměrně téměř třikrát více olova než před požárem.

Zatímco vyšetřovatelé stále hledají zdroj požáru, který zničil 850 let starou katedrálu, a vědci, architekti a historici studují křehkou stavbu a trosky budovy, jiný výzkum se soustředil na znečištění způsobené 450 tunami olova, které oné noci shořelo.

Studie medu, kterou uskutečnily Kate Smithová a Dominique Weisová z Univerzity Britské Kolumbie, je jednou z prvních, která zkoumá vztah mezi znečištěním z požáru a jeho dopadem na obyvatele prostřednictvím produktu určeného k přímé konzumaci.

Zvýšená koncentrace olova v medu - průměrně 2,3 nanogramu na gram - je stále v mezích množství přijatelného pro konzumaci, uvedla Smithová. Vyšší množství přitom odpovídá geografickému rozprostření prachu, který se nad Paříží po požáru vznášel.

Vědci mají stále obavy z následků znečištění po požáru Notre-Dame. Předchozí studie zjistily, že nebezpečná koncentrace olova byla po požáru na desítkách míst v Paříži včetně škol, školek, parků a denních stacionářů. Celková dekontaminace okolí katedrály trvala čtyři měsíce. V případě pozření může olovo způsobit poškození kognitivních funkcí, především u dětí.

V městech, jako je Paříž, v posledním desetiletí výrazně stoupl chov včel a odhaduje se, že v městě nad Seinou je nyní více než 1000 úlů. Včely se zabydlely například na střeše historické Opery Garnier, na střechách prestižních restaurací, v květinami oplývající Lucemburské zahradě a také na katedrále Notre-Dame, kde 200.000 včel žijících na střeše požár přežilo.

reklama