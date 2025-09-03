https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/toyota-bude-v-koline-vyrabet-elektromobily-do-rozsireni-vyroby-da-16-65-mld.kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily. Do rozšíření výroby dá 16,65 miliard korun

3.9.2025 12:30 | PRAHA (ČTK)
Foto | Christina Telep / Unsplash
Automobilka Toyota bude v České republice vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku. Celková investice bude činit zhruba 680 milionů eur (16,66 miliardy Kč). Půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota vyrábět elektromobily.
 
Až 64 miliony eur (1,57 miliardy Kč) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Ekonomický přínos projektu pro stát má být kolem šesti miliard korun. Nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí. Na dnešní tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Toyota Motor Europe Jošihiro Nakata.

Kolínský závod TMMCZ se tak po výstavbě rozšíří o více než 21 000 metrů čtverečních na 172 202 metrů čtverečních. Výroba na nové lince bude zahrnovat nové vozy včetně příslušných baterií, bude postavena také nová lakovna a svařovna. Kolik elektrických aut bude nová linka produkovat, případně jaké modely, zatím není podle automobilky jasné, záležet bude na vývoji automobilového trhu a poptávky. V současnosti Toyota v Kolíně vyrábí kolem 220 000 aut ročně.

Česká investiční pobídka bude směřovat do speciálního závodu na montáž baterií. Podle Fialy Česko uspělo v konkurenci dalších zemí, které o investici rovněž usilovaly. "Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně deset procent našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat," uvedl premiér.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je investice výsledkem řady jednání. "Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie, a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys," řekl Vlček. Investice by podle něj měla v budoucnu znamenat přínos pro českou ekonomiku asi šest miliard korun.

Nový bateriový elektromobil bude prvním svého druhu vyráběným v jednom z evropských závodů Toyoty, uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Podle něj jde pro automobilku i ČR o významný milník.

O investici Toyoty v Česku se podle generálního ředitele agentury CzechInvest Jana Michala jednalo zhruba rok. Definitivně se o ní rozhodlo při letní podnikatelské misi Vlčka v Japonsku. Ve prospěch ČR v konkurenci s dalšími státy podle něj přispěla nabídnutá veřejná podpora v kombinaci s dalšími faktory. Státní podporu už přitom nebude muset schvalovat Evropská komise, protože nepřesahuje povolený limit. Projekt by se měl podle Michala zařadit mezi pět největších zahraničních investic v ČR.

Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005. Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225.058 aut. Od letošního listopadu bude model Aygo X vyrábět pouze ve variantě s hybridním pohonem.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic pro elektromobily Dobíjecí stanice pro elektromobily Foto: Depositphotos Český trh s elektromobily rostl rychleji než v EU, jejich podíl stále zaostává První vídeňské kanalizační vozidlo na elektrický pohon se systémem recyklace vody. Foto: Manu Grafenauer Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 13

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 7

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 71

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist