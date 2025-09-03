Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily. Do rozšíření výroby dá 16,65 miliard korun
Kolínský závod TMMCZ se tak po výstavbě rozšíří o více než 21 000 metrů čtverečních na 172 202 metrů čtverečních. Výroba na nové lince bude zahrnovat nové vozy včetně příslušných baterií, bude postavena také nová lakovna a svařovna. Kolik elektrických aut bude nová linka produkovat, případně jaké modely, zatím není podle automobilky jasné, záležet bude na vývoji automobilového trhu a poptávky. V současnosti Toyota v Kolíně vyrábí kolem 220 000 aut ročně.
Česká investiční pobídka bude směřovat do speciálního závodu na montáž baterií. Podle Fialy Česko uspělo v konkurenci dalších zemí, které o investici rovněž usilovaly. "Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně deset procent našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat," uvedl premiér.
Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je investice výsledkem řady jednání. "Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie, a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys," řekl Vlček. Investice by podle něj měla v budoucnu znamenat přínos pro českou ekonomiku asi šest miliard korun.
Nový bateriový elektromobil bude prvním svého druhu vyráběným v jednom z evropských závodů Toyoty, uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Podle něj jde pro automobilku i ČR o významný milník.
O investici Toyoty v Česku se podle generálního ředitele agentury CzechInvest Jana Michala jednalo zhruba rok. Definitivně se o ní rozhodlo při letní podnikatelské misi Vlčka v Japonsku. Ve prospěch ČR v konkurenci s dalšími státy podle něj přispěla nabídnutá veřejná podpora v kombinaci s dalšími faktory. Státní podporu už přitom nebude muset schvalovat Evropská komise, protože nepřesahuje povolený limit. Projekt by se měl podle Michala zařadit mezi pět největších zahraničních investic v ČR.
Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005. Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225.058 aut. Od letošního listopadu bude model Aygo X vyrábět pouze ve variantě s hybridním pohonem.
