Trendem je učení venku, řada škol ve Zlínském kraji k němu využívá zahrady

17.10.2025 01:56 | ZLÍN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Učení venku je trendem posledních let a zájem škol o něj je ve Zlínském kraji velký. V některých případech tráví žáci venku hodně času a rodiče si podle toho školy i vybírají, řekla ČTK předsedkyně vsetínské neziskové organizace Líska Iva Koutná. Mnohé školy podle ní využívají k venkovní výuce zahrady.
 
Mnoha dětem chybí podle Koutné vztah k přírodě a tráví málo času venku. Organizace se proto snaží děti zaujmout. "Znalosti dostanou ve školách, my spíš jdeme do souvislostí, aby si děti uvědomily, jak vše funguje a aby získaly nadhled," uvedla Koutná.

Programy se týkají například původu a bezpečnosti potravin, vody či stromů. "U nás ve Vsetíně jsou hodně populární programy o včelách. Spolupracujeme se vsetínskými včelaři, kteří mají úžasný výukový včelín právě v arboretu," uvedla Koutná.

Okolní prostor lze při venkovní výuce využít jako názornou pomůcku. "Řekla bych, že se po mnoha letech vracíme k tomu, co už říkal kdysi Jan Amos Komenský, že proč bychom měli děti třeba o stromech nebo o úrodě na poli učit ve školní lavici, když můžou jít ven, když mohou jít na farmu, do arboreta nebo do střediska ekologické výchovy, do knihovny," uvedla Koutná.

Konference se konala na půdě zlínské univerzity. "Je skvělé, že se můžeme vzájemně inspirovat, nalézt společné myšlenky, projekty, udělat aktivity, které děláme my na vysoké škole a zároveň by se do nich mohly zapojit základní, ale i mateřské školy, protože vnímáme v této generaci velký potenciál, co se týče témat udržitelnosti," uvedla prorektorka Martina Juříková.

Líska se od roku 2007 věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě v regionu. Ve Zlíně tento týden organizovala konferenci o environmentálním vzdělávání ve Zlínském kraji, jejímž tématem byla spolupráce mezi školami, neziskovými organizacemi i veřejnou správou v péči o přírodu a vzdělávání dětí.

