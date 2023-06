Třetí ročník akce GreenHack bude vymýšlet IT aplikace mj. pro úsporu energie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Navrhnout aplikaci k omezení plýtvání potravinami, na úpravu vozového parku firem nebo pro nižší spotřebu energie bude mít za úkol více než 40 českých i zahraničních týmů na akci s názvem GreenHack. Konat se bude v pátek a sobotu v pražských Holešovicích. Týmy programátorů a dalších počítačových expertů budou soutěžit v sedmi úkolech, ty nejlepší získají až 5000 eur (zhruba 119 000 korun). Zúčastní se jí 180 lidí z Česka i zahraničí, informovali zástupci projektu.

"Musíme podporovat technické dovednosti mladých Češek a Čechů a naučit je řešit globální problémy v mezinárodních týmech co nejdříve,” řekl organizátor třetího ročníku akce GreenHack Tomáš Studeník. Poukázal na to, že mladí lidé berou vážně téma udržitelnosti, a proto se mu věnují i na hackathonu. Jde o akci, při níž se programátoři s grafiky a webdesignéry snaží vytvořit inovativní IT aplikace pro zadaný projekt.

Evropský inovační maraton GreenHack 2023 má podpořit udržitelné chování spotřebitelů i firem. Za 24 hodin mají týmy vymyslet například aplikaci, která firmě navrhne, jak složit vozový park z elektromobilů, hybridů a automobilů se spalovacím motorem tak, aby ekologická zátěž cestování byla co nejnižší.

Soutěžící budou také hledat způsoby, jak zlepšit udržitelnost provozu počítačových serverů, díky kterým fungují modely generativní umělé inteligence jako populární ChatGPT. Vymýšlet budou i aplikaci, která umožní lidem ovládat a spravovat domácí elektrická zařízení a spotřebiče tak, aby zařízení přispěla k rovnováze celorepublikové elektrické přenosové soustavy a současně přinesla lidem finanční výhody.

Další výzva se týká navržení udržitelného a inspirativního pracovního prostoru, který zvýší pohodlí zaměstnanců a zároveň sníží dopad na životní prostředí. V úvahu by soutěžící měli vzít faktory, jako je přirozené světlo, kvalita vzduchu, snížení hluku, flexibilita nebo rychlost připojení. Týmy budou mít možnost vymyslet i to, jak omezit plýtvání potravinami v domácnostech a restauracích.

Na letošním třetím ročníku GreenHacku se podle pořadatelů budou podílet týmy z celého světa, zhruba polovina bude z Česka, další například z USA, Pákistánu nebo Indie. Evropský inovační maraton GreenHack 2023 se koná pod záštitou českého ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a Hlavního města Prahy.

reklama