Tři hasiči zahynuli při boji s lesními požáry na hranici Colorada a Utahu
Guvernér Utahu Spencer Cox tento týden vyhlásil stav nouze a umožnil tím státu zakázat ohňostroje před oslavami Dne nezávislosti 4. července. Jedno z nejhorších období lesních požárů v nedávné historii Utahu je poháněno rekordním suchem.
Úřady v okrese Beaver v sobotu ve spolupráci s hasiči začali posuzovat škody, odhady však zatím nezveřejnily. Cox situaci označil za pochmurnou a hasičům poděkoval za to, že dokázali uhasit několik nových vzplanutí a oheň na některých místech zastavit. Situaci podle úřadů komplikují útesy a strmé svahy v oblasti, kam je obtížné se dostat s potřebnou techniku.
Nebezpečí požárů je v Utahu letos vyšší vzhledem rekordně nízkému sněžení v zimě, která byla pro stát nejteplejší v jeho historii. Podobné podmínky zažívají i ostatní státy na západě země.
Požáry zužují také Colorado, Nevadu, Arizonu či Nové Mexiko. Guvernér Colorada Jared Polis vyhlásil v sobotu stav nouze a povolil nasazení Národní gardy do boje s požáry.
Ve Spojených státech letos přírodní požáry spálily 1,2 milionu hektarů, což převyšuje průměr za posledních deset let.
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