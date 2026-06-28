https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tri-hasici-zahynuli-pri-boji-s-lesnimi-pozary-na-hranici-colorada-a-utahu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tři hasiči zahynuli při boji s lesními požáry na hranici Colorada a Utahu

28.6.2026 12:39 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | California National Guard / Flickr.com
Při boji s lesními požáry na hranici Utahu a Colorada zahynuli tři hasiči, dva další utrpěli zranění, oznámila podle agentury AP americká služba pro hašení přírodních požárů (USWFS). Západ Spojených států se potýká s řadou požárů v době soustavného horkého, suchého a větrného počasí. Největším z nich je požár Cottonwood v okresu Beaver na jihozápadě Utahu, který v sobotu hořel na více než 373 kilometrech čtverečních. Postupoval kaňony a horskými svahy, přičemž sežehl letní chaty i část lyžařského střediska.
 
O život přišli hasiči, kteří v sobotu bojovali s požáry Knowles a Gore, uvedla USWFS, agentura založená letos s cílem zefektivnit práci hasičů a snížit počet požárů na veřejné půdě. "Jejich statečnost, oddanost a oběť nikdy nebude zapomenuta," uvedla agentura.

Guvernér Utahu Spencer Cox tento týden vyhlásil stav nouze a umožnil tím státu zakázat ohňostroje před oslavami Dne nezávislosti 4. července. Jedno z nejhorších období lesních požárů v nedávné historii Utahu je poháněno rekordním suchem.

Úřady v okrese Beaver v sobotu ve spolupráci s hasiči začali posuzovat škody, odhady však zatím nezveřejnily. Cox situaci označil za pochmurnou a hasičům poděkoval za to, že dokázali uhasit několik nových vzplanutí a oheň na některých místech zastavit. Situaci podle úřadů komplikují útesy a strmé svahy v oblasti, kam je obtížné se dostat s potřebnou techniku.

Nebezpečí požárů je v Utahu letos vyšší vzhledem rekordně nízkému sněžení v zimě, která byla pro stát nejteplejší v jeho historii. Podobné podmínky zažívají i ostatní státy na západě země.

Požáry zužují také Colorado, Nevadu, Arizonu či Nové Mexiko. Guvernér Colorada Jared Polis vyhlásil v sobotu stav nouze a povolil nasazení Národní gardy do boje s požáry.

Ve Spojených státech letos přírodní požáry spálily 1,2 milionu hektarů, což převyšuje průměr za posledních deset let.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Roundup Foto: Mike Mozart Flickr Nejvyšší soud USA se postavil na stranu výrobce herbicidu Roundup Lesní požár v Kalifornii v roce 2018 Foto: California National Guard Flickr. Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci kvůli lesnímu požáru Větrná farma v Kalifornii Foto: Patrick Poendl Shutterstock Vláda USA bojuje proti větrným elektrárnám, argumentuje národní bezpečností, píší Financial Times

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist