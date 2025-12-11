Třinecké železárny: Za nynějších podmínek není cíl snížit emise splnitelný
"Z pohledu ocelářství je to ve stávajícím stupni dostupných technologií nereálné, jelikož schází podmínky nutné pro realizaci dekarbonizačních projektů," uvedla Macková.
Pro TŽ, které jsou jediným výrobcem oceli v Česku, to znamená investovat do elektrifikace výroby, vybudování infrastruktury a výstavby elektrické obloukové pece. "K tomu však potřebujeme významně levnější elektřinu a spolehlivost jejich dodávek, spolehlivou ochranu před levnými dovozy oceli, dostatečné financování projektů, které není možné realizovat z vlastních zdrojů," uvedla mluvčí.
Bez těchto a dalších podmínek, po kterých ocelářství dlouhodobě volá, se podle ní naplánované ocelářské projekty nemohou uskutečnit, nebo se ekonomicky nevyplácí. "Ocel by byla neprodejná," uvedla mluvčí.
EU se podle ní na celosvětových emisích oxidu uhličitého podílí necelými šesti procenty, ambiciózní plány na dekarbonizaci Evropy ale mají velmi negativní dopady na její ekonomiku. "Plán by byl i za ideálních podmínek splnitelný s velkými obtížemi," dodala Macková.
