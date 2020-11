Trump na G20 označil pařížskou dohodu za velmi nespravedlivou

Jaroslav Kořínek 23.11.2020 11:38 Reaguje na

Máte pravdu ti co nepodepsali konají - ti co podepsali už poznali, že to nesplní. (viz. Nizozemsko) Akorát nevím jak to splní největší prosazovatel "bez uhlíkové Evropy" - Lucembursko - nemají žádné energeticky náročnější odvětví a ani elektrárnu. Její HDP tvoří bankovnictví. Takže asi ty elektro auta - elektřinu mají z Francie - ještě snad zbývá zákaz grilování aby snížily emise o 50 proc.

