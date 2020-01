Tuky mohou lidé v Libereckém kraji odevzdávat ve sběrných dvorech

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Hlavně ve sběrných dvorech mohou zatím obyvatelé Libereckého kraje odevzdávat tuky a oleje ze svých kuchyní. / Ilustrační foto

Hlavně ve sběrných dvorech mohou zatím obyvatelé Libereckého kraje odevzdávat tuky a oleje ze svých kuchyní. Speciální nádoby na tento odpad mají hlavně v menších městech a obcích, zjistili novináři. Třeba ve stotisícovém Liberci musí lidé, kteří chtějí jedlé tuky třídit, do sběrného dvora. Naopak v nedalekých Heřmanicích, kde žije jen něco přes 260 obyvatel, mají nádoby na všech třech stanovištích separovaného odpadu. "Snažili jsme se, aby to bylo co nejdostupnější," řekl starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný.

V Liberci zatím mohou lidé nosit odpad na jediné místo - do sběrného dvora v průmyslové zóně, případně si musí počkat na svoz nebezpečného odpadu, který město organizuje dvakrát ročně vždy na jaře a na podzim. "Jsme připraveni systém rozšířit, pokud se ukáže, že o to lidi mají zájem. Zatím mi ale chodí spíš e-maily od těch, kteří to považují za zbytečné," řekl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj). Tuky a oleje v Liberci tak budou zřejmě dál často končit v kontejnerech na směsný odpad, v horším případě v kanalizaci, kterou ucpávají a problémy působí i v čistírnách odpadních vod.

Jen ve sběrných dvorech mohou sesbírané jedlé tuky odevzdat i obyvatelé České Lípy, Nového Boru, Semil, Turnova nebo Jablonce nad Nisou. "My ale máme pět sběrných dvorů, rozhodli jsme se pro ně proto, že hrozí velké riziko zahoření, tak aby byly nádoby pod dohledem," řekla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Naopak už tři roky mohou tuky třídit do speciálních nádob lidé ve Smržovce na Jablonecku. "Zkušenosti jsou vesměs dobré," řekl starosta Marek Hotovec (ODS). Hlavně tam, kde mají lidé vlastní domovní čistírny odpadních vod, si podle něj rozmyslí vylít do ní tuky, raději je vytřídí.

Nádoby na olej přibyly na stanovištích tříděného odpadu i v Paceřicích, Sychrově, Radimovicích, Čtveříně nebo Svijanském Újezdu. Obce se dohodly na spolupráci s firmou Waste Partner, která dodala speciální uzamykatelné nádoby a zdarma jejich obsah sváží k dalšímu zpracování. "Tuky by měli lidé dávat do plastových lahví, občas tam někdo vhodí skleněnou lahev, ale ta se skoro vždycky rozbije a vylije," řekl jednatel společnosti David Mráz. Lidé si také podle něj někdy nádoby pletou, a tak už z nich vybíral krabice od nápojů, směsné plasty, ale také dětské pleny. Situace se ale podle Mráze zlepšuje, tam, kde třídí delší dobu, vytříděného tuku a oleje postupně přibývá.

