Tuleň v ústecké zoo má nově ve svém výběhu dvě samice

Ústecká zoo chová tuleně od roku 2001, tehdy zoo přijala samce Juniora a samici Jenny. Po jejím úhynu v roce 2005 dorazila roční samička Mary z dánské Zoo Odense. V roce 2010 se narodilo první mládě tuleně obecného, první v českých a slovenských zoologických zahradách. Samička Jente ale po třech měsících náhle uhynula, příčinou byl otok mozku. Po úhynu Juniora přišel v roce 2016 samec Casper.

Dvě nové tulení samice, Sally a Aymu, ve svém výběhu v ústecké zoologické zahradě přivítal tuleň Casper. V roce 2019 jedna samice uhynula, na krátkou dobu ji nahradil mladý samec Robbie, který dělal Casperovi do loňského prosince společnost a poté odcestoval do zoo v Jihlavě. Cílem spojení tulení skupiny je odchov mláděte, které by mohlo přijít velmi brzy. Novináře o tom informoval mluvčí zoo Matěj Kynšt.

"Prosincový transport (Robbieho) nebyl náhodný. My jsme to plánovali na prosinec, protože právě tou dobou k nám přicestovaly dvě tulení samičky, mladá tulení samička Ayma a jedenáctiletá zkušená samice Sally," popsal Kynšt. Samice poté čekala povinná karanténa spojená s veterinární prohlídkou. Obě samice byly společně umístěny do zázemí, kde se společně seznamovaly. Podle zoologa Lukáše Štěrby by Sally mohla být pro mladou samičku náhradní matkou. "Mladší samice by se měla chovat jako mládě, do reprodukčního věku by měla dospět v následujících měsících či letech," dodal.

Podle zoologa Lukáše Štěrby je Sally zkušenou matkou, odchovala již několik mláďat. Potomek se tak očekává spíše od ní, Aymy podle něj ještě musí vyrůst. "Samec Casper je také dospělý, v minulosti už tu byly náznaky říje," uvedl Štěrba. V případě, že se odchov v zoo podaří, mládě bude transportováno do jiného zařízení. "Zůstalo by tu chvíli, dokud by nebylo osamostatněno," řekl zoolog. Expozice není tak prostorná, aby v ní bylo možné chovat čtyři jedince. Samice by podle něj našla umístění lépe, protože většina zoologických zahrad chová jednoho samce a několik samic.

Pro návštěvníky jsou tuleni poutavou atrakcí. Chovatelé je učí různé triky. Primárním důvodem cvičení tuleňů ale není divácká show, trénink je důležitý kvůli transportům i veterinářským vyšetřením, dodal zoolog.

