Tuleni v Arktidě se nachází pod větším tlakem. Roste riziko jejich vyhynutí, uvádí IUCN
Pod větším tlakem se však nachází i ptáci, například kvůli intenzivnímu zemědělství, odlesnění i lovu. "U 61 procent druhů ptáků klesá populace," uvedl svaz s tím, že v roce 2016 zaznamenávalo klesající počty 44 procent druhů ptáků. Podle představitele svazu Iana Burfielda negativní vývoj ukazuje na to, "jak hluboká je krize biodiverzity".
Díky programům a opatřením na ochranu se podle IUCN naopak zlepšil stav želv karet obrovských, jejichž populace se za posledních 50 let zvýšila o více než čtvrtinu. Díky tomu kleslo ohrožení druhu na nejnižší stupeň málo dotčený.
Na červeném seznamu je skoro 173 000 biologických druhů. Vyhnutí či vymýcení hrozí 49 000 z nich. Za vyhynulé považuje nově seznam druh rejskovitých Crocidura trichura, který žil na Velikonočních ostrovech, ptáka kolihu tenkozobou či strom z čeledi ebenovitých Diospyros angulata.
