zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Tuleni v Arktidě se nachází pod větším tlakem. Roste riziko jejich vyhynutí, uvádí IUCN

12.10.2025 19:29 (ČTK)
Foto | Alastair Rae / Flickr
U některých druhů tuleňovitých v Arktidě roste riziko vyhnutí kvůli změnám klimatu. Uvedl to Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) ve svém aktualizovaném seznamu. Pod větším tlakem na přežití jsou kvůli lidským aktivitám také ptáci. Díky programům na ochranu se naopak zlepšil stav populace mořských želv karet obrovských.
 
Podle IUCN se kvůli změnám klimatu nachází pod větším tlakem na přežití všichni savci v Arktidě. "Globální oteplování je v Arktidě čtyřikrát rychlejší," uvedl svaz. Další nebezpečí pro jejich přežití představuje námořní doprava, průmyslový rybolov či těžba plynu a ropy. Podle IUCN se například zhoršil stav čepcolů hřebenatých, jehož hodnocení kleslo o jeden stupeň ze zranitelného na ohrožený druh. Stav se zhoršil i u tuleně vousatého a tuleně grónského.

Pod větším tlakem se však nachází i ptáci, například kvůli intenzivnímu zemědělství, odlesnění i lovu. "U 61 procent druhů ptáků klesá populace," uvedl svaz s tím, že v roce 2016 zaznamenávalo klesající počty 44 procent druhů ptáků. Podle představitele svazu Iana Burfielda negativní vývoj ukazuje na to, "jak hluboká je krize biodiverzity".

Díky programům a opatřením na ochranu se podle IUCN naopak zlepšil stav želv karet obrovských, jejichž populace se za posledních 50 let zvýšila o více než čtvrtinu. Díky tomu kleslo ohrožení druhu na nejnižší stupeň málo dotčený.

Na červeném seznamu je skoro 173 000 biologických druhů. Vyhnutí či vymýcení hrozí 49 000 z nich. Za vyhynulé považuje nově seznam druh rejskovitých Crocidura trichura, který žil na Velikonočních ostrovech, ptáka kolihu tenkozobou či strom z čeledi ebenovitých Diospyros angulata.

