Turek navrhl větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrných elektráren

13.5.2026 19:03 (ČTK)
Ilustrační foto
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal dnes poslanec Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Úprava podle zdůvodnění reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Uplatnit ji bude moci při druhém sněmovním čtení stavební novely, které se uskuteční nejdříve koncem května.
 
Obec nebo kraj by podle pozměňovacího návrhu mohly zpřesnit vymezení akcelerační oblasti v územněplánovací dokumentaci, tak aby se její hranice nenacházela blíž než 900 metrů od ploch s hlavním využitím pro bydlení. V akceleračních zónách se předpokládá jednodušší povolování větrných elektráren.

Pokud by měla být větrná elektrárna v menší vzdálenosti než 900 metrů, s jejím umístněním by muselo souhlasit obecní zastupitelstvo. Mimo akcelerační oblasti by bylo podle Turkova pozměňovacího návrhu schválení zastupitelstvem nutné pro výstavbu větrné elektrárny s výškou do 240 metrů, pokud by měla stát blíž než 1,2 kilometru od ploch vymezených v územním plánu zejména k bydlení. U vyšších elektráren by platila vzdálenost odpovídající pětinásobku výšky elektrárny. Pokud by stavba zasahovala dvě a více obcí, souhlas by musely dát všechny.

"Naším cílem není bránit rozvoji obnovitelných zdrojů, ale zabránit tomu, aby se obce staly rukojmími developerů větrných elektráren, a dát jim do ruky nástroj, díky kterému se budou moci vymezit," uvedl Turek v tiskové zprávě, kterou ČTK poskytl mluvčí Motoristů Lukáš Koutník. Obecní zastupitelstva by svým postojem mohla podle zdůvodnění zohlednit například výsledky místních referend.

Koaliční stavební novela má především zrychlit a usnadnit povolování staveb. Předpokládá zejména vznik centrální státní stavební správy a prohlašuje stavby hromadného bydlení a některé další stavby za veřejný zájem, což může v krajním případě usnadnit vyvlastňování pozemků.

RV

Richard Vacek

13.5.2026 20:20
To se moc líbit nebude těm, kteří chtějí něco takového stavět jiným lidem u dvorku.
