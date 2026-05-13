Turek navrhl větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrných elektráren
Pokud by měla být větrná elektrárna v menší vzdálenosti než 900 metrů, s jejím umístněním by muselo souhlasit obecní zastupitelstvo. Mimo akcelerační oblasti by bylo podle Turkova pozměňovacího návrhu schválení zastupitelstvem nutné pro výstavbu větrné elektrárny s výškou do 240 metrů, pokud by měla stát blíž než 1,2 kilometru od ploch vymezených v územním plánu zejména k bydlení. U vyšších elektráren by platila vzdálenost odpovídající pětinásobku výšky elektrárny. Pokud by stavba zasahovala dvě a více obcí, souhlas by musely dát všechny.
"Naším cílem není bránit rozvoji obnovitelných zdrojů, ale zabránit tomu, aby se obce staly rukojmími developerů větrných elektráren, a dát jim do ruky nástroj, díky kterému se budou moci vymezit," uvedl Turek v tiskové zprávě, kterou ČTK poskytl mluvčí Motoristů Lukáš Koutník. Obecní zastupitelstva by svým postojem mohla podle zdůvodnění zohlednit například výsledky místních referend.
Koaliční stavební novela má především zrychlit a usnadnit povolování staveb. Předpokládá zejména vznik centrální státní stavební správy a prohlašuje stavby hromadného bydlení a některé další stavby za veřejný zájem, což může v krajním případě usnadnit vyvlastňování pozemků.
reklama