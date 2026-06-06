https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/turiste-mohou-i-letos-vyuzivat-autobusovou-linku-z-pribrami-do-brd
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Turisté mohou i letos využívat autobusovou linku z Příbrami do Brd

6.6.2026 19:03 | PŘÍBRAM (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Pěší turisté a cyklisté budou moci i letos využívat autobusovou linku z Příbrami na okraj Brd. Turistický spoj bude jezdit o víkendech a svátcích od soboty 6. června do 13. září, informovala ČTK mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.
 
Letní víkendová linka MHD 505 cestující zaveze z Příbrami do Kozičína či Orlova. Cyklisté mohou využít bezplatnou přepravu jízdních kol.

"Tento spoj je pro turisty a cyklisty výhodou především s ohledem na kapacitu parkovacích míst v Orlově a v Kozičíně, kde navíc pokračují práce na výstavbě kanalizace," uvedl příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek (za ANO). Výhodou je podle něj také návaznost na dálkové spoje.

Na lince platí jízdné podle tarifu MHD Příbram. Jízdní řády jsou na portálu IDOS nebo na webu města v sekci Doprava a jízdní řády.

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy vznikla v lednu 2016 na území bývalého vojenského újezdu. Je jedním z nejmladších velkoplošných chráněných území v Česku. V Brdech je rozsáhlá síť cyklotras, která měří stovky kilometrů a kterou využívají i pěší turisté.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rybník Ledvinka v CHKO Brdy Foto: Matezar Wikimedia Commons Deset let CHKO Brdy připomene výstava v berounském Muzeu Českého krasu Auto v lese Foto: Depositphotos Příbram vybuduje v Orlově nové parkoviště pro návštěvníky Brd Vyznačování hranic chráněné krajinné oblasti Brdy Foto: AOPK Deset let CHKO Brdy připomene nová naučná stezka a putovní výstava

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist