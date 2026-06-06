Turisté mohou i letos využívat autobusovou linku z Příbrami do Brd
6.6.2026 19:03 | PŘÍBRAM (ČTK)
Ilustrační foto
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"Tento spoj je pro turisty a cyklisty výhodou především s ohledem na kapacitu parkovacích míst v Orlově a v Kozičíně, kde navíc pokračují práce na výstavbě kanalizace," uvedl příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek (za ANO). Výhodou je podle něj také návaznost na dálkové spoje.
Na lince platí jízdné podle tarifu MHD Příbram. Jízdní řády jsou na portálu IDOS nebo na webu města v sekci Doprava a jízdní řády.
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy vznikla v lednu 2016 na území bývalého vojenského újezdu. Je jedním z nejmladších velkoplošných chráněných území v Česku. V Brdech je rozsáhlá síť cyklotras, která měří stovky kilometrů a kterou využívají i pěší turisté.
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