Turistická trasa na šumavský Modrý sloup by se mohla otevřít ještě letos

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodlo, že pro otevření šumavské turistické trasy k hraničnímu přechodu Modrý sloup není třeba vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Stezka by se tak mohla otevřít ještě letos, řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Trasa k přechodu Modrý sloup vede Luzenským údolím. Je zavřená téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce."Čekáme na vyřízení všech administrativních okolností, ale budeme se snažit, abychom ještě aspoň část této sezony stihli," uvedl Dvořák. Cesta patří mezi znalci Šumavy a ortodoxními turisty k zásadním trasám. Část veřejnosti o obnovení stezky dlouhodobě usiluje. "Jsme nejblíž k otevření cesty na Modrý sloup za posledních 35 let," řekl Dvořák.

Na stezku Luzenským údolím z české strany od Březníka by mohli lidé jen od 15. července do 31. října. Denně by tudy mohlo projít maximálně 50 pěších. "Nyní naši úředníci budou rozhodovat o stavbě poválkového chodníku. Následně musí ještě celou věc posoudit příslušný stavební úřad. Každý má na zpracování lhůtu," uvedl Dvořák.

Poválkový chodník povede nezpevněným územím a bude měřit přibližně půl kilometru. Podle Dvořáka samotná stavba potrvá několik dnů. "Ale musíme mít k dispozici všechny potřebné dokumenty, takže nám teď nezbývá než čekat na rozhodnutí úředníků," řekl mluvčí.

V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví důležité obchodní Zlaté stezky, která spojovala oblast v okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřena, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému. U vstupu na stezku u Březníku pak budou strážci NP Šumava hlídat, zda počet lidí není vyšší než povolený limit. Na Modrý sloup budou moci turisté od 10:00 do 17:00, trasa bude jen pro pěší. Intenzivnější pohyb v jiném ročním období není podle odborníků vhodný kvůli možnému rušení populace tetřeva hlušce, která je v okolí Březníku početná. Podle loňského zjišťování výzkumníci napočítali na Šumavě 867 tetřevů, což je zhruba o 250 zvířat více než v předchozím měření o pět let dříve.

