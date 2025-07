Turistům se otevřela Hřebenovka Krušné hory východ, měří 143 kilometrů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Turistům se otevřela dálková pěší trasa Hřebenovka Krušné hory východ. Převede zájemce od vrcholu Klínovce na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje až po Petrovice na Ústecku, kde navazuje na trasu Českým Švýcarskem. Nově proznačený úsek měří 143 kilometrů. ČTK to řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.Trasa navazuje na karlovarskou část hřebenovky na Božím Daru. Nabízí mimo jiné výhledy z hory Meluzína a Komáří vížky, pohledy na rašeliniště, historické památky či Flájskou přehradu, nádrž, jež vznikla za unikátní pilířovou přehradou, která je jediná svého druhu v Česku.

Na trase jsou informační tabule, přístřešky, mostky i odpočinková místa. Dřevěné symbolické hřebeny na hraničních bodech Klínovec a Petrovice se mohou stát oblíbeným místem k fotografování.

"Hřebenovka není jen o značkách v terénu, je to cesta, která propojuje historii, přírodu, krajinu i lidi. Je to návrat ke kořenům evropské turistiky a zároveň moderní produkt, který může přitáhnout nové návštěvníky. Jsem hrdý na to, že se Ústecký kraj na tomto projektu významně podílel a že jsme společně s Klubem českých turistů dokázali vytvořit trasu, která si klade za cíl získat evropskou certifikaci kvality," uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).

Hřebenovka vychází z historické trasy tzv. Modré hřebenovky, která vznikla v roce 1902 a ve své době byla nejdelší značenou turistickou trasou v Evropě. Obnovená podoba reflektuje nároky současných turistů. Trasu se podařilo podle mluvčí přeložit z asfaltových cest na přírodní stezky, a to i díky vstřícnému přístupu Lesů ČR, obcí a soukromých vlastníků. Kraj od roku 2013 investoval do projektu 1,4 milionu korun. Cílem je získání certifikace Leading Quality Trails – Best of Europe.

Hřebenovka Českým Švýcarskem se otevřela v dubnu 2023, měří 101 kilometrů. Vede od obce Petrovice na Ústecku přes skalní města Rájec a Ostrov na nejvyšší stolovou horu v zemi Děčínský Sněžník a dál do Děčína a Růžovým hřebenem do Hřenska, přes atraktivní místa v národním parku až po Šébr.

