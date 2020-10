Turnov chce u muzea vybudovat exteriérovou expozici geoparku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kocheva Tetyana / Shutterstock Exteriérová expozice by měla na jednoduchých příkladech ukázat základní rysy celého geoparku, což jsou pískovce a skalní města, sopky, minerály a zkameněliny.

Turnov chce u muzea vybudovat venkovní expozici věnovanou geoparku v Českém ráji, který od roku 2005 patří na seznam UNESCO. Projekt by měl pomoci k jeho zviditelnění. Vybudování expozice si vyžádá asi 1,1 milionu korun. Dělat se ale bude jen v případě získání dotace, sdělila místostarostka Jana Svobodová (býv. ANO).

Exteriérová expozice by měla na jednoduchých příkladech ukázat základní rysy celého geoparku, což jsou pískovce a skalní města, sopky, minerály a zkameněliny. Radnice usiluje o získání dotace z česko-polského přehraničního programu, pokrýt by měla zhruba dvě třetiny nákladů. Místostarostka odhaduje, že výsledek by mohli znát v únoru příštího roku. Pokud město s žádostí o dotaci uspěje, expozice by se dělala v části parku u kamenářského domu ještě v roce 2021. "Expozice by měla představit, jaké všechny fenomény jsou v rámci variability v Českém ráji z geologického hlediska k vidění," uvedla místostarostka.

Český ráj je geologicky cenný nejen pískovcovým Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem, ale také Prachovskými, Klokočskými nebo Suchými skalami. V Českém ráji se nacházejí také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů. Území geoparku o rozloze 760 kilometrů čtverečních zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Nachází se ve třech krajích mezi městy Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka a Jičín.

