Tyršovy sady v Pardubicích jsou vylidněné, údržba pokračuje

Tyršovy sady v Pardubicích jsou po celostátních opatřeních kvůli koronaviru skoro vylidněné. Pro zahradníky a jejich pomocníky je to výhoda. / Ilustrační foto

Tyršovy sady v Pardubicích jsou po celostátních opatřeních kvůli koronaviru skoro vylidněné. Pro zahradníky a jejich pomocníky je to výhoda, v rouškách pracují dál a připravují je na jarní sezonu, řekli.

"Dělali jsme ořezy větví, co už máme prakticky hotové, nikdo při práci nepřekáží, je to pro nás lepší," řekl jeden ze zaměstnanců městské firmy. Přes ústa měl roušku, kterou mu ušila jeho vedoucí.

"Dostali jsme pár roušek na firmě, ale zatím to je tak, že kdo si co sežene, to má. Pracujeme na tom, aby každý měl aspoň dvě roušky firemní a mohl je střídat," řekl Vlastislav Šanda z divize Agroservis.

Tyršovy sady jsou v centru města, vznikaly v 30. letech minulého století. Po nákladnější revitalizaci v minulých letech jsou častým místem vycházek, což v poslední době kvůli riziku nemoci COVID-19 neplatí. Park naštěvují lidé minimálně.

"Ořezávali jsme odumřelé trávy, trvalky, děláme vychovné řezy, zprovozňujeme závlahový systém. Musíme park připravit na další sezonu, ať se děje, co se děje," řekla vedoucí údržby Tyšových sadu Jitka Češková.

Závlahu park v zimě nepotřeboval. Naopak jí bylo až moc a trávníky byly hodně podmáčené a místy hnily, což by se mělo zlepšit, až bude víc svítit slunce a oteplí se.

"Pro nás je to svým způsobem lepší, když tu nejsou lidi, nepřijdeme do kontaktu s návštěvníky, je tu i méně nepořádku, méně pejskařů," řekla Češková.

Lidé ze Služeb města Pardubice podle Šandy vše zatím zvládají dobře, do práce chodí všichni. O zeleň se v Pardubicích stará 25 lidí, dodal Šanda.

