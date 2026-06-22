https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-litvinova-by-mohla-vzniknout-spalovna-nebezpecneho-odpadu-zamer-se-posuzuje
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu, záměr se posuzuje

22.6.2026 11:01 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U Litvínova na Mostecku by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 000 tun ročně. Záměr zveřejněný na webu Krajského úřadu Ústeckého kraje posoudí odborníci z pohledu vlivu na životní prostředí. Veřejnost a instituce se k němu mohou vyjádřit do 8. července. Hospodářské noviny na webu upozornily, že v projektu se angažuje bývalý šéf Českých drah Petr Žaluda.
 
Z oznámení firmy ZOE Waste vyplývá, že spalovna by stála v sousedství skládky nebezpečných odpadů, kterou provozuje poblíž Litvínova společnost Celio. Areál je mimo obytnou oblast, nejbližší dům je 1,8 kilometru od posuzovaného záměru v obci Mariánské Radčice.

Spalovna se v současnosti dokončuje v Komořanech u Mostu. Zařízení bude také tepelně zpracovávat odpad, ale pouze komunální, nikoliv nebezpečný. V připravované spalovně u Litvínova s ohledem na technologii přizpůsobenou pro příjem nebezpečného odpadu by nebylo rentabilní spalovat komunální odpad, uvedl investor. Projekty si tak nekonkurují, píše se v záměru.

Firma chce přednostně tepelně zpracovávat nebezpečné odpady ukládané na blízkou skládku. Vyrábět z nich bude elektřinu. V případě, že o to bude zájem, bude možné případně teplo dodávat ve formě páry nebo horké vody. Mostecko nyní zásobuje teplem horkovodem z Komořan Severočeská teplárenská, která patří do United Energy, což je investor spalovny komunálního odpadu v Komořanech u Mostu.

Ve spádové oblasti kolem Litvínova se v roce 2024 vyprodukovalo 734 004 tun nebezpečného odpadu, uvádí se v záměru. Z toho bylo využito 16 procent. Vstupní surovinou spalovny mohou být kaly z čistíren odpadních vod, odpadní oleje, rozpouštědla, odpady z chemické výroby, zdravotnické odpady nebo odpady, které vznikají při sanaci staré ekologické zátěže. Jediná spalovna nebezpečného odpadu v Ústeckém kraji je doposud v Trmicích nedaleko Ústí nad Labem.

Hospodářské noviny uvedly, že jednatelkou ZOE Waste, která je oznamovatelem a oficiálně také investorem, je Barbora Klimšová, která je zároveň prokuristkou ve společnosti Wastech. Ta se od roku 2018 zabývá odpadovým hospodářstvím, zejména dekontaminací a likvidací zdravotnických odpadů, sběru odpadních olejů a také výzkumem v oblasti technologií zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie. Jedním ze dvou členů představenstva Wastech je Petr Žaluda, bývalý generální ředitel Českých drah, které řídil do července 2013. Podle mluvčího ZOE Waste Miroslava Beneše stojí právě Žaluda za přípravou projektu spalovny v Růžodolu u Litvínova, napsaly Hospodářské noviny.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
třídění odpadu Foto: Photographee.eu Shutterstock V Libereckém kraji vytřídil loni každý obyvatel 93,2 kg odpadu, o 12 procent víc Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos V Pardubicích v noci hořela skládka plastů, lidé dostali varování SMS zprávou Kamiony na dálnici Foto: ŠJů Wikimedia Commons Vláda projedná novelu, která má zjednodušit dovoz odpadu ze zahraničí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist