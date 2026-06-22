U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu, záměr se posuzuje
Spalovna se v současnosti dokončuje v Komořanech u Mostu. Zařízení bude také tepelně zpracovávat odpad, ale pouze komunální, nikoliv nebezpečný. V připravované spalovně u Litvínova s ohledem na technologii přizpůsobenou pro příjem nebezpečného odpadu by nebylo rentabilní spalovat komunální odpad, uvedl investor. Projekty si tak nekonkurují, píše se v záměru.
Firma chce přednostně tepelně zpracovávat nebezpečné odpady ukládané na blízkou skládku. Vyrábět z nich bude elektřinu. V případě, že o to bude zájem, bude možné případně teplo dodávat ve formě páry nebo horké vody. Mostecko nyní zásobuje teplem horkovodem z Komořan Severočeská teplárenská, která patří do United Energy, což je investor spalovny komunálního odpadu v Komořanech u Mostu.
Ve spádové oblasti kolem Litvínova se v roce 2024 vyprodukovalo 734 004 tun nebezpečného odpadu, uvádí se v záměru. Z toho bylo využito 16 procent. Vstupní surovinou spalovny mohou být kaly z čistíren odpadních vod, odpadní oleje, rozpouštědla, odpady z chemické výroby, zdravotnické odpady nebo odpady, které vznikají při sanaci staré ekologické zátěže. Jediná spalovna nebezpečného odpadu v Ústeckém kraji je doposud v Trmicích nedaleko Ústí nad Labem.
Hospodářské noviny uvedly, že jednatelkou ZOE Waste, která je oznamovatelem a oficiálně také investorem, je Barbora Klimšová, která je zároveň prokuristkou ve společnosti Wastech. Ta se od roku 2018 zabývá odpadovým hospodářstvím, zejména dekontaminací a likvidací zdravotnických odpadů, sběru odpadních olejů a také výzkumem v oblasti technologií zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie. Jedním ze dvou členů představenstva Wastech je Petr Žaluda, bývalý generální ředitel Českých drah, které řídil do července 2013. Podle mluvčího ZOE Waste Miroslava Beneše stojí právě Žaluda za přípravou projektu spalovny v Růžodolu u Litvínova, napsaly Hospodářské noviny.
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