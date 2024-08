U Mostu se začala stavět spalovna odpadu. Ročně energeticky využije 150 000 tun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Komořanech u Mostu se začala stavět spalovna odpadu. Roční kapacita zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je 150 000 tun. Náklady na stavbu jsou přes pět miliard korun. Při položení základního kamene to dnes řekl ředitel společnosti United Energy Milan Boháček. Polovinu nákladů pokryje firma z holdingu Daniela Křetínského z modernizačního fondu. Se zprovozněním se počítá na jaře roku 2027.Společnost podepsala memorandum o dodávkách nevytříděného odpadu se všemi největšími městy v Ústeckém kraji a řadou obcí napříč regionem, dodávky má přislíbené také například z Chebu. "Spalovna je dimenzovaná na polovinu odpadu, který vznikne v Ústeckém kraji. Výhoda je, že to bude relativně levný zdroj tepla pro Most a Litvínov," uvedl Boháček.

Pro spalovny jsou podmínky provozu podle ředitele velmi přísné. "Nová spalovna bude na desetinách emisních limitů co stávající teplárna," uvedl Boháček. Využitím odpadu teplárna ušetří okolo 120 000 tun hnědého uhlí za rok. "V roce 2027 budeme pro výrobu tepla používat už jen odpadky, plyn a stávající biomasu," uvedl ředitel.

Větší zátěž pro dopravu podle Boháčka spalovna znamenat nebude. "Doprava se odkloní ze skládek k nám, sídlíme v průmyslovém areálu mimo veřejnou dopravu. Ze vzdálenějších míst uvažujeme o dopravě po železnici," řekl. Odpad z Německa ZEVO u Komořan zpracovávat nebude. "Zavázali jsme se, že budeme spalovat odpad jen z Česka," uvedl.

Zařízení pro energetické zpracování odpadu se plánuje také v nedalekém Chomutově. "Objem odpadu neklesá, takže se neobáváme, že bychom ho měli nedostatek, možná to bude výhoda pro obce," řekl Boháček. Po zpracování odpadků vznikne škvára, kterou bude možné využít na stavbách. Nebezpečný odpad bude vznikat pouze při chemickém čištění kouřových plynů. Spalovat se bude nevytříděný odpad, tedy ten, co lidé hází do černých popelnic.

Obce v Ústeckém kraji stavbu spalovny vítají, protože od roku 2030 začne platit konec skládkování. "Úkolem Ústeckého kraje by teď mělo být koordinovat obce a města a pomoci jim vyjednat se spalovnou co nejlepší podmínky," uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). "Konec skládkování se blíží a my nemůžeme čekat, až se něco stane. Mým přáním je pomoci obcím v okrese Děčín. Hledáme řešení, nabízelo by se překladiště v blízkosti Děčína, kam by obce vozily svůj odpad, a město Děčín už by bylo partnerem pro ZEVO Komořany," řekla ČTK náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín). "Doufám, že poplatek bude snesitelný, vítám iniciativu kraje, abychom se dohodli a vymohli nejlepší ceny pro naše občany," uvedla Lehká.

