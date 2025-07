U pramene Loučné na Svitavsku stojí nová socha ve tvaru kapky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

U pramene Loučné u obce Karle na Svitavsku, která je páteřní řekou regionu, stojí nově dvě sochy. Jedna z nich má podobu asi dvoumetrové kapky, připomíná také plamen svíčky. S nápadem přišli lidé ze Spolku pro krajinu povodí Loučné. Chtěli prostředí prameniště zkrášlit."Šlo nám o to vzdát poctu páteřní řece Pardubického kraje. Chtěli jsme jí vybudovat něco podobného, co má naše páteřní česká řeka Labe u svého pramene. Jakýsi monument," řekl ČTK zakladatel spolku Karel Kouřil.

Na projektu spolek spolupracoval s obcí. Účastnili se ho i místní lidé a společně vybírali novou podobu místa. Obec měla dva návrhy, líbily se jí oba. Jedna je od Marka Rejenta, který vytvořil dlouhé kamenné korýtko jako symbol říčního pramene. Druhou je socha od Štěpána Jílka. Podle něj se podobá kapce nebo plamenu svíčky.

"Kapka je na takovém plácku, kolem jsou lavičky, ze silnice je socha vidět. Kapku jsem vymodeloval, udělal na ni formu, pak jsem to nastříkal sklolaminátem, což je beton se skelným vláknem a udělal jsem na tom nazelenalé barevné vrstvy, což simuluje opukové podloží, které tam je," řekl sochař.

V budoucnu by se mohly podle Kouřila kolem místa obnovit stezky. "V současnosti to podle mě stačí, nemá smysl dělat megalomanské projekty, peníze jsou potřeba jinde. Myslíme si, že je to teď důstojná záležitost, jsme spokojení," řekl Kouřil.

Kde je ten pravý pramen Loučné, se lidé ve vesnici dohadují. "Sochy stojí kousek dál přes silnici, než řeka původně pramenila. Kvůli melioracím pramen zanikl. Toto je místo, kdy při větší vodě voda opravdu vyvěrá na povrch. Spolek tvrdí, že je to první pravostranný přítok Loučné," řekl místostarosta Miloš Jadrný (KSČM a Sbor dobrovolných hasičů).

U soch je ještě opuková zídka a v ní zabudované dřevěné lavičky. Slouží jako ochrana při deštích, aby díla nezaplavila hlína, která se splavuje z polí. Po prázdninách tam obec ještě postaví informační ceduli, stojan na kola a vysází tam zeleň. Náklady na sochy, což bylo 400.000 korun, obec zaplatila z krajské dotace. Dalších 300.000 korun stály úpravy kolem prameniště, řekl ČTK starosta Petr Nevrkla (KSČM a Sbor dobrovolných hasičů).

