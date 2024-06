U rybníka na Třebíčsku budou žáby před auty chránit trvalé zábrany u silnice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

U rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku budou chránit žáby a čolky před auty trvalé zábrany u silnice. Umístěné budou v tomto úseku po obou stranách vozovky mezi Zárubicemi a Lipníkem. Migrující živočichy, mezi nimiž je řada ohrožených druhů, budou navádět k propustkům pod silnicí.Kromě ropuch, čolků a skokanů zelených využívá rybník při rozmnožování například i kriticky ohrožený skokan ostronosý. "Celkem by se tam mělo jednat o ochranu zhruba 11 druhů obojživelníků," uvedl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO). Připomněl to, že podobný projekt na ochranu obojživelníků kraj před několika lety uskutečnil u Kamenice na Jihlavsku.

U komunikace třetí třídy na Třebíčsku budou osazené plechové zábrany vysoké zhruba půl metru. "Budou umístěny po obou stranách silnice o celkové délce asi 1500 metrů. Systém je navržen tak, aby byl pokud možno bezúdržbový," řekl Schrek. Na akci má kraj dotaci, která pokryje 70 procent nákladů. Práce by měly být dokončené v příštím roce.

"Je to hodně důležitá věc. Je to jedna z významných lokalit, kde jsou třeba čolci velcí nebo skokani ostronosí," řekl ČTK Jaromír Maštera ze spolku Mokřady k chystanému krajskému projektu. Spolek se věnuje ochraně přírody. Přenášení obojživelníků přes silnice řadu let organizuje u Dušejova a letos i u Hojkova na Jihlavsku. U rybníka Jarošovský Kacíř chránily obojživelníky před jarními masakry na silnici poslední dobou dočasné bariéry, uvedl.

Na projekt s náklady okolo 6,8 milionu korun dostal Kraj Vysočina dotaci. Nabytí těchto peněz tento týden schválila krajská rada, řekl hejtman.

Trvalé zábrany by si podle jeho názoru zasloužily i jiné úseky silnic v kraji. "Ti obojživelníci jsou celkově zranitelní v krajině a ještě když se k tomu přidá frekventovaná silnice, tak je problém," řekl Maštera. Podotkl, že potíže způsobují také uzavírky, pokud vede objízdná trasa přes místo s migrací obojživelníků.

