U Schreberových zahrádek a na dalších šesti místech v Brně přibyla veřejná pítka
16.8.2025 19:27 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | calmmindphoto / Shutterstock
"Cílem projektu bylo přispět k vybudování pítek s pitnou vodou na veřejně přístupných místech, aby byla dostupná všem, a také přispět ke snížení množství PET lahví v ulicích a ke zdravějšímu životnímu stylu," řekla navrhovatelka projektu Terezie Liprtová.
Na otázky spojené s pítky i na jejich možné budoucí umístění se loni občanů dotazoval odbor participace prostřednictvím městské ankety. Více než polovina účastníků uvedla, že je spíše nevyužívá. Jedním z důvodů bylo i to, že pítka vnímají jako špinavá, odrazuje je také to, pokud u nich močí psi. Většina z 616 respondentů ale v anketě souhlasila s tím, aby se síť pítek dále rozvíjela. Rádi by je měli třeba na hřištích, sportovištích a v parcích.
