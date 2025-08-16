https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-schreberovych-zahradek-a-na-dalsich-sesti-mistech-v-brne-pribyla-verejna-pitka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Schreberových zahrádek a na dalších šesti místech v Brně přibyla veřejná pítka

16.8.2025 19:27 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | calmmindphoto / Shutterstock
Síť veřejných pítek se v Brně rozrostla o dalších sedm. Díky projektu participativního rozpočtu Dáme na vás je lidé nově najdou třeba na okraji parku Schreberovy zahrádky v Černých Polích nebo na Kraví hoře u Parku pod hvězdami. Další by v příštím roce mělo vzniknout v Björnsonově sadu, uvedla dnes na webu města Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu. V Brně je nyní asi 40 pítek.
 
Lidé se kromě Černých Polí a Kraví hory mohou nově osvěžit také v Jundrově ve Veslařské ulici, u polikliniky na Lesné, v Hlaváčkově v Králově Poli, poblíž Medláneckého rybníka a v Maloměřicích na Cacovickém ostrově. Všechna pítka mají také misku pro zvířata.

"Cílem projektu bylo přispět k vybudování pítek s pitnou vodou na veřejně přístupných místech, aby byla dostupná všem, a také přispět ke snížení množství PET lahví v ulicích a ke zdravějšímu životnímu stylu," řekla navrhovatelka projektu Terezie Liprtová.

Na otázky spojené s pítky i na jejich možné budoucí umístění se loni občanů dotazoval odbor participace prostřednictvím městské ankety. Více než polovina účastníků uvedla, že je spíše nevyužívá. Jedním z důvodů bylo i to, že pítka vnímají jako špinavá, odrazuje je také to, pokud u nich močí psi. Většina z 616 respondentů ale v anketě souhlasila s tím, aby se síť pítek dále rozvíjela. Rádi by je měli třeba na hřištích, sportovištích a v parcích.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
déšť Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Brněnští radní chtějí přispět statisíce na nové nádrže zachycující dešťovou vodu Wilsonův les v Brně Foto: Roman Mifek Wikimedia Commons Správci brněnské zeleně chystají úpravy ve Wilsonově lese či Lužánkách Ilustrační foto: Mercy Wikimedia Commons Největší leknín světa vykvétá v brněnské botanické zahradě už 100 let

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 71

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 30

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 18

V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci

Vlků se u Srní na Šumavě může pohybovat víc, park připouští, že utekli z výběhu

Diskuse: 17
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist