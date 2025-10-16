U Týna nad Vltavou se podle myslivců pohybuje šelma, mohla by to být puma
16.10.2025 18:39 (ČTK)
Dodal, že policisté společně s myslivci zkusí mapovat možný pohyb zvířete a případně pak potvrdit jeho výskyt. Následně by se ho odborníci pokusili odchytit.
"Možnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům," dodal mluvčí.
Lidé mohou případné informace o výskytu šelmy volat na linku 158.
