https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-tyna-nad-vltavou-se-podle-myslivcu-pohybuje-selma-mohla-by-to-byt-puma
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Týna nad Vltavou se podle myslivců pohybuje šelma, mohla by to být puma

16.10.2025 18:39 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Doryce S / Flickr
V okolí Nuzic u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se podle myslivců pohybuje větší kočkovitá šelma. Není vyloučeno, že jde o pumu. Pravděpodobnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá. Policie o tom informovala na svém webu.
 
"Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop by se mohlo jednat o pumu. Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit," uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dodal, že policisté společně s myslivci zkusí mapovat možný pohyb zvířete a případně pak potvrdit jeho výskyt. Následně by se ho odborníci pokusili odchytit.

"Možnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům," dodal mluvčí.

Lidé mohou případné informace o výskytu šelmy volat na linku 158.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock V Praze 5 se přemnožila divoká prasata, radnice zaplatí myslivcům za odstřel Husice nilská Foto: Pierre-Marie Epiney Flickr V rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou budou střílet přemnožené ptáky Běžící zajíc Foto: Frans &amp; all Flickr Myxomatóza se rozšířila prakticky po celé jižní Moravě, do okolních krajů nikoliv

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 32

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 45

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 35

Vlaštovky zahnízdily v budce pro rehky

Diskuse: 5
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist