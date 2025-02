U Vimperku srazilo dnes ráno auto vlka, šelma po střetu zemřela

Jarek Schindler 4.2.2025 14:47 Reaguje na DAG

Na Slovensku eutanázovaly medvědy u nás zas zemřel vlk. Co k tomu dodat. Cesta polidšťování zvířat je cestou do pekel a těmi slovíčky to začíná. No a jinak vlk již dlouhodobě nepatří mezi kriticky ohrožené druhy. Nesplňuje podmínky pro toto zařazení.

Odpovědět