Uchazeči o místo generálního ředitele Lesů ČR mají podat přihlášky do 24. ledna
Uchazeči o místo generálního ředitele LČR mají vedle životopisu a dalších dokladů s přihláškou podat i koncepci řízení LČR v rozsahu pěti stran. V koncepci by měli definovat vizi organizačního a odborného řízení podniku se zaměřením na tvorbu zisku, transparentní hospodaření, obchodní politiku s důrazem na ochranu lesa, podporu tuzemského zpracování dříví, rozvoj lesních ekosystémů a ochranu vody.
S žádostí mají zájemci také podat motivační dopis. Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání lesnického či ekonomického zaměření. V lesnickém oboru by měl působit nejméně pět let a měl by mít alespoň tříletou manažerskou zkušenost ve vrcholové řídící pozici. Ministerstvo si také vyhradilo právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.
Šafaříkovo odvolání Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Šafařík ČTK sdělil, že rozhodnutí ministra respektuje. Uvedl, že jeho cílem byl stabilní a funkční podnik i komplex lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Dodal, že výsledky jeho působení v čele podniku by se měly hodnotit s odstupem a komplexně.
Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022, jmenoval ho tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) z vlády Petra Fialy (ODS).
Státní podnik Lesy ČR loni za tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových. Loni Lesy ČR odvedly do státního rozpočtu 5,515 miliardy korun.
reklama