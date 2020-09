Uhelné regiony mohou získat stamiliardy, musí mít ale projekty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Podzemnik / Wikimedia Commons Právě uhelné regiony - Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj - by u některých fondů měly buď úplnou exkluzivitu nebo minimálně výhodu. Peníze mohou čerpat z fondu spravedlivé transformace, fondu obnovy, fondu modernizace, kohezních fondů i fondu React-EU, uvedla ministryně.

Regiony postižené těžbou uhlí mohou získat na svou transformaci až stovky miliard korun. Musí mít ale do dvou let připravené projekty, na které bude možné čerpat evropské a národní zdroje. Celkově může Česká republika v následujícím programovém období z Evropské unie získat až 960 miliard korun. Starostům to v Karlových Varech řekli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Právě uhelné regiony - Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj - by u některých fondů měly buď úplnou exkluzivitu nebo minimálně výhodu. Peníze mohou čerpat z fondu spravedlivé transformace, fondu obnovy, fondu modernizace, kohezních fondů i fondu React-EU, řekla Dostálová. Stěžejní je podle právě to, aby bylo dostatek projektů připravených do roku 2023.

Například Karlovarský kraj už zpracoval deset programových oblastí, v nichž je okolo 50 projektů, které mají pomoci kraji přeměnit ekonomiku do značné míry závislou na těžbě a zpracování uhlí. "Víc než kdy jindy je dnes důležité vytvořit aktivní komunikační platformu, to znamená starostové, kraj, ministerstva. A přivítali jsme i to, že ministerstva se budou snažit vytvořit i samostatný podprogram na přípravu těch projektů. Je to jedinečná příležitost a nesmíme si nechat ten vlak ujet," řekl ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

V Karlovarském kraji už ukončení provozu teplárenské části Sokolovské uhelné začal útlum těžby uhlí. Zároveň jej ale postihly důsledky pandemie covid-19, která tvrdě dopadla na lázeňství a cestovní ruch, které tvoří významnou část zaměstnavatelů v kraji.

Podle Kubise by kraj chtěl získat peníze například do oblasti energetiky, teplárenství, digitalizace, vzdělávání nebo na podporu menších podniků. Projekty ale budou moci překládat i města, obce nebo firmy. Podle Dostálové bude důležitá jak připravenost projektů, tak jejich udržitelnost do budoucna. Ministerstva budou žadatelům aktivně pomáhat s přípravou projektů, přislíbili dnes oba ministři.

Jak doplnil ministr životního prostředí Brabec, řada projektů se logicky bude nějakým způsobem týkat ekologie. Proto i administraci například fondu pro spravedlivou transformaci bude dělat ministerstvo životního prostředí. Tento fond je určen evropským regionům, které čeká přechod ekonomiky z uhlí na jiné oblasti hospodářství.

