Ukrajina po Rusku žádá 43 miliard dolarů za klimatické škody, jež jí způsobilo

19.11.2025 10:01 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ukrajina po Rusku žádá odškodnění ve výši 43 miliard dolarů (897,6 miliardy korun) za ekologické škody, které na jejím území způsobilo během současné války. Informovala o tom agentura DPA, podle které by Ukrajina chtěla získat prostředky na poválečnou obnovu příznivou pro životní prostředí.
 
"V mnoha ohledech vede Rusko špinavou válku a naše klima je také obětí," řekl na klimatické konferenci OSN COP30 Pavlo Kartašov, náměstek ukrajinského ministra pro hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Jako příklad zmínil enormní množství kerosinu, oleje a nafty, které spotřebují vojenské letouny, tanky a další vojenská technika, nebo spálené lesy a zničené budovy.

DPA píše, že Ukrajina požadované odškodnění založila na údajích Iniciativy pro výpočet skleníkových plynů v důsledku válek (IGGAW), která v říjnu zveřejnila studii, podle níž ruská invaze na Ukrajinu od února 2022 způsobila emise skleníkových plynů odpovídající tomu, kolik společně za rok vyprodukují Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Třetina emisí je způsobena samotnými bojovými operacemi, včetně pohybu bojové techniky, jako jsou tanky a stíhačky. Dalším významným zdrojem znečištění jsou požáry lesů a křovin, které vypukají zejména na frontě nebo v její blízkosti.

Hlavní autor studie IGGAW Lennard de Klerk podle DPA řekl, že díky pečlivé dokumentaci emisí vznikají podklady pro žádost o odškodnění vůči Rusku. "Ukrajina bude první zemí, která učiní jiný stát odpovědným za klimatické emise způsobené válkou," uvedl. Ukrajina podle něho své nároky předloží registru škod Rady Evropy.

