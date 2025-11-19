Ukrajina po Rusku žádá 43 miliard dolarů za klimatické škody, jež jí způsobilo
DPA píše, že Ukrajina požadované odškodnění založila na údajích Iniciativy pro výpočet skleníkových plynů v důsledku válek (IGGAW), která v říjnu zveřejnila studii, podle níž ruská invaze na Ukrajinu od února 2022 způsobila emise skleníkových plynů odpovídající tomu, kolik společně za rok vyprodukují Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Třetina emisí je způsobena samotnými bojovými operacemi, včetně pohybu bojové techniky, jako jsou tanky a stíhačky. Dalším významným zdrojem znečištění jsou požáry lesů a křovin, které vypukají zejména na frontě nebo v její blízkosti.
Hlavní autor studie IGGAW Lennard de Klerk podle DPA řekl, že díky pečlivé dokumentaci emisí vznikají podklady pro žádost o odškodnění vůči Rusku. "Ukrajina bude první zemí, která učiní jiný stát odpovědným za klimatické emise způsobené válkou," uvedl. Ukrajina podle něho své nároky předloží registru škod Rady Evropy.
