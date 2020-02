Upozornění na týrání zvířat v Ústeckém kraji přibývá

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | SMA Studio / Shutterstock Veterinární správa v Ústeckém kraji prověřovala loni 556 podnětů, které se týkaly podezření na týrání zvířat. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Veterinární správa v Ústeckém kraji prověřovala loni 556 podnětů, které se týkaly podezření na týrání zvířat. Z toho se u 29 procent případů týrání prokázalo, řekla včera novinářům Lenka Hanušová, ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat ze Státní veterinární správy pro Ústecký kraj. Oproti roku 2018 se zvýšil počet podnětů o 50, ve srovnání s rokem 2017 dokonce téměř o 100 podnětů.

"Stoupající tendence je tady dost dobře patrná," řekla Hanušová. Důvodem je podle ní vyšší počet hlášení od úřadů obcí s rozšířenou působností, kdy tyto úřady hlásí pokousání zvířete zvířetem. Většinou jde o situaci, kdy majiteli uteče pes a pokouše jiného psa či hospodářské zvíře. "Chovatel, který nezabezpečil své zvíře proti úniku, svým jednáním porušil zákon, a týral pokousané zvíře, protože je to důsledek jeho nedbalosti," uvedla Hanušová.

Správa loni prověřovala i případ 18 uhynulých koček v bytě v Ústí nad Labem. "Chovatel byl členem neziskové organizace zapsaného spolku, který se zabývá ochranou bezprizorních koček," uvedla ředitelka. Dodala, že tento případ bude kvalifikován jako trestný čin.

Správa v kraji loni vyšetřovala i případ mladistvých, kteří se "bavili" zapalováním kuřete. "K události jsme se dostali takovým způsobem, že nám bylo doručeno video," řekla Hanušová. Mladiství kuře opakovaně zapalovali a hasili. Zabil ho jeden z aktérů videa, který na něj skočil z lavičky. Případ vyšetřuje policie.

Zvlášť surový čin má na svědomí také muž, který týral štěně. Na veřejném místě ho hodil do řeky, kde ho topil, pak ho vytáhl ven a vláčel ho po zemi. Opakovaně ho bil rukou a různými předměty, házel s ním o zem. Také tento případ převzala policie. "Doufám, že to dopadne tak, že za to bude nějakým způsobem potrestán," dodala ředitelka.

reklama