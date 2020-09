USA pozastavily část financí pro Etiopii kvůli sporu o přehradu

Pavel Hanzl 3.9.2020 18:59 Reaguje na Miroslav Vinkler

To je pořád ještě pohodička, ještě se nestřílí. Ale konflikt kolem toho skutečně může být.

Jak to, že tyhle národy se nejsou schopny na ničem domluvit? Všichni nadávají na Američany a všichni počítají s jejich pomocí.

Řeka Colorado v Kalifornii prakticky nedoteče do moře, protože si vodu lidé rozeberou cestou, ale o nějaké válce na toto téma jsem nikdy neslyšel.

Ale Evropa je dnes tak zabetonovaná, že tam neproklouzne ani myš.

Etiopie má taky skoro ideální podmínky pro využívání fve.

