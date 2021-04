Usnesení proti kácení javoru se na magistrátu nepodařilo prosadit

Foto | Jana Plavec Kácení javoru bylo pozastaveno i proto, že na něm měl hnízdit holub. Hnízdo se ale ukázalo být prázdné, holub hnízdí jinde.

Praha Sobě na dnešním jednání rady hlavního města ani napotřetí neuspěla s usnesením proti kácení stromu na Smetanově nábřeží, vůči kterému se zvedla vlna nevole. Jak dnes po jednání řekl novinářům šéf klubu Prahy Sobě Jan Čižinský, z radních dalších členů pražské koalice návrh podpořila jen Hana Marvanová (za STAN). Radní následně přijali protinávrh primátorova náměstka Petra Hlaváčka (za TOP 09), který však podle Čižinského důvod pro kácení neodstranil. Praha Sobě chce ke stromu znovu svolat mimořádnou radu.

Spor spočívá v projektu zpřístupnění průchodu nábřežní zdí, tzv. čapadla, který plánuje Praha 1. Průchod nyní zakrývá zemina, kterou městská část začala odstraňovat, a přímo před ním stojí vzrostlý javor. Ten má být podle plánů Prahy 1 pokácen, proti jsou však místní a opozice z Prahy 1. Vznikla proti tomu petice, podle Čižinského má asi 5500 podpisů.

Praha Sobě se již dvakrát na jednání rady pokusila přesvědčit koaliční kolegy, aby kácení znemožnili. Dnes neúspěšně navrhli radní Hana Třeštíková a Pavel Vyhnánek (oba Praha Sobě), aby město neudělilo souhlas se zapůjčením čapadla, které vlastní magistrát. Bez něj by Praha 1 neměla ke kácení důvod, protože by nemohla průchod zpřístupnit.

Finálně přijaté usnesení nakonec požaduje, aby před zapůjčením čapadla městská část řádně připravila a projednala kromě zpřístupnění průchodu i navazující plán nábřežního korza složeného z mol na Vltavě. Podle Čižinského to však nestačí. "Důvod, proč strom pokácet, nezmizel," řekl.

Návrh nepodpořila většina radních Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) ani Piráti. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že Praha 1 v tuto chvíli souhlas se zapůjčením čapadla nemá a že Piráti jsou proti kácení, jde však o pozemek svěřený Praze 1 a rozhodnutí je na ní. Rada v usnesení vedení městské části opět vyzvala, aby strom nekácelo.

"Pokud někdo chtěl jednoznačně říci, že nemá být javor pokácet, tak měl hlasovat pro nezapůjčení bez podmínek," komentoval postoj primátora Čižinský.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Stavební práce v Anenském trojúhelníku.

Následně Praha Sobě rozeslala médiím tiskovou zprávu, ve které kritizuje vyjádření Hřiba na sociálních sítích. "Pokud se projekt řádně neprojedná, aby v projektu bylo zohledněno zachování stromu, nezapůjčíme Praze 1 čapadlo," napsal primátor na twitter. Podle Prahy Sobě však podmínka zachování stromu v usnesení není.

Chtějí proto k otázce javoru svolat další, již třetí mimořádné jednání rady. "S ohledem na zjevný rozpor mezi veřejným vyjádřením a hlasováním jsme požádali o mimořádnou radu a chceme prohlasovat, co pan primátor Pražanům na sociálních sítích slíbil," uvedl Čižinský. Rada se má podle něj konat nejpozději ve čtvrtek, protože v pátek je termín, do kterého starosta Prahy Petr Hejma (STAN) slíbil, že se strom kácet nebude.

Magistrát podle Hřiba o zachování stromu s Prahou 1 jedná. To potvrdil jeho náměstek Hlaváček, podle kterého se diskutuje o úpravě projektu do takové podoby, aby umožnila jak zachování stromu, tak zpřístupnění čapadla. Podle náměstka by to předpokládalo významné zúžení průchodu a vytvoření konstrukce kolem stromu včetně umělé závlahy.

